Chị ruột sếp lớn Hoà Phát bán ra gần nửa lượng cổ phần nắm giữ

Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chị gái ông Doãn Gia Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa báo cáo bán ra 400.000 cổ phiếu HPG trong khoảng thời gian từ ngày 17/4 đến 25/4/2025.

Với giá đóng cửa bình quân trong giai đoạn này, ước tính bà Ngọc thu về khoảng 10 tỷ đồng từ giao dịch này. Sau giao dịch, bà Ngọc còn nắm gần 436 nghìn cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 0,007% vốn.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1, Hòa Phát đạt hơn 37.900 tỷ đồng doanh thu và 3.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 22% và 16% so với cùng kỳ 2024. Quý đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 2,66 triệu tấn thép thô, tăng 25% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép xây dựng và phôi thép đạt 2,38 triệu tấn, tăng 29% so với quý 1/2024.

Năm 2025, Hòa Phát trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 170.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với thực hiện năm ngoái, và là mức cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp này. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 15.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thực hiện năm 2024. Như vậy sau 3 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chiến lược của Hòa Phát thời gian tới sẽ tăng mạnh tỷ trọng sản xuất các loại thép chất lượng cao như thép làm tanh lốp, bố lốp ô tô (tire cord và beadwire), thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép làm ống dẫn dầu, cáp cẩu, thép làm đinh vít chính xác; thép thanh tròn trơn và thép thanh dạng cuộn phục vụ cho các ngành chế biến chế tạo,...

Liên quan đến việc sản xuất thép ray, Hòa Phát sẽ đặt nhà máy tại nhà máy tại Dung Quất với vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT HPG Trần Đình Long tự tin sẽ sản xuất thành công sản phẩm thép ray và nhiều thép chất lượng cao, nhằm thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, cung cấp đầy đủ các loại thép cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều dự án khác. Hiện tại, Tập đoàn đã đàm phán xong với đối tác cung cấp dây chuyền đúc phôi bloom làm ray. Dự kiến trong tháng 5 sẽ ký hợp đồng dây chuyền cán ray và các loại thép đặc biệt. Trong năm 2027 dự kiến sẽ có sản phẩm ray.

Về vấn đề khả năng tiêu thụ của sản phẩm HRC, chủ tịch Trần Đình Long cho biết, hiện thép HRC sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Công ty sẽ tiếp tục thăm dò thị trường và tự tin có thể tăng sản lượng bán hàng thép HRC thêm 35%.