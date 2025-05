Hàng loạt doanh nghiệp 'xóa trắng' lợi nhuận so với cùng kỳ trong quý 1/2025: Từ đại gia thép đến xăng dầu, bất động sản

Kết quả kinh doanh quý 1/2025 ghi nhận nhiều doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận trước thuế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế giảm mạnh nhất so với quý 1/2024, mức sụt giảm dao động từ 80% đến mức gần như tuyệt đối 100%.

Đứng đầu danh sách là PV Gas D (PGD) và SMC, với LNTT gần như giảm 100% so với cùng kỳ, với PV Gas D giảm từ gần 50 tỷ xuống khoảng 120 triệu đồng và SMC giảm từ 180 tỷ xuống chỉ còn khoảng 500 triệu đồng.

PGD cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 100% so với cùng kỳ năm 2024 là do giá vốn tăng gần 15% do tác động của tình hình thị trường nhiên liệu nói chung và giá dầu nói riêng. Việc giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu đã làm lợi nhuận gộp giảm tới 29,52% so với cùng kỳ, LNTT giảm gần 100%.

Đối với SMC, doanh thu thuần giảm 17%, đặc biệt, doanh thu tài chính giảm 98% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SMC bị lỗ 16,1 tỷ đồng, so với mức lãi 186,6 tỷ đồng của quý 1/2024. Lợi nhuận khác 16,6 tỷ đồng chỉ vừa đủ để bù đắp phần lỗ từ hoạt động kinh doanh chính nên lãi trước thuế chỉ 500 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp khác như Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP), Vicasa - VNSteel (VCA), PV Shipyard (PVY), Thép Nhà Bè (TNB), hay Bia Sài Gòn - Tây Đô (STD) có LNTT quý 1/2025 gần như bằng 0, giảm trên 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, Vinpearl (VPL), dù lãi trước thuế 167 tỷ đồng, nhưng ghi nhận mức sụt giảm tuyệt đối lớn nhất lên tới hơn 2.370 tỷ đồng, tương đương giảm 93% so với con số 2.538 tỷ đồng của quý 1/2024, chủ yếu do doanh thu tài chính giảm mạnh.

Nhìn vào cơ cấu ngành, danh sách này cho thấy sự tập trung đáng kể ở một số lĩnh vực. Ngành Bất động sản có nhiều đại diện nhất với 4 công ty gồm An Gia (giảm 94%), Sunshine Homes (giảm 91%), Sunshine Group (giảm 88%) và Danh Khôi (giảm 81%).

Ngành thép có 3 doanh nghiệp bao gồm SMC (giảm gần 100%), Vicasa - VNSteel (giảm 97%) và Thép Nhà Bè (giảm 90%), đều nằm trong top 10.

Nhóm dầu khí/xăng dầu có PV Gas D (giảm 100%), PV OIL (giảm 86%) và PV OIL Phú Yên (giảm 84%).

Ngoài ra, danh sách top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm mạnh nhất còn có sự hiện diện của các doanh nghiệp thuộc ngành chứng khoán như TP Securities (ORS) và VDSC (VDS); ngành cơ khí với PV Shipyard (PVY); ngành nhựa có An Tiến Industries (HII); ngành than có Than Cao Sơn (CST); ngành vận tải với Saigon Bus (BSG); ngành ô tô/săm lốp với DRC (DRC); và ngành F&B (Đồ uống) với Bia Sài Gòn - Tây Đô (STD).

Nhiều doanh nghiệp cũng báo lỗ trong quý này với 3 doanh nghiệp lỗ lớn nhất là Masan Hightech Materials (lỗ 216 tỷ đồng), Cảng Phước An (lỗ 123 tỷ đồng) và Novaland (lỗ 122 tỷ đồng).