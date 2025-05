Tranh cãi gần 40 tuổi vẫn thi Em xinh

“Em xinh say hi” quy tụ 30 nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ, từ cuối 8X đến Gen Z sinh năm 2003. Trong số đó, năm nghệ sĩ thuộc nhóm U40 gồm Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Tiên Tiên và Bảo Anh. Bích Phương là người lớn tuổi nhất, sinh năm 1989 (36 tuổi), còn nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất là Ánh Sáng (sinh năm 2006, 19 tuổi).

Ngay khi danh sách nghệ sĩ được công bố, tranh luận nổ ra xoay quanh việc các nghệ sĩ đã qua tuổi 30 có còn phù hợp với một chương trình mang tên gọi trẻ trung như Em xinh say hi.

Một số khán giả đặt câu hỏi: “Tưởng show này dành cho mấy bạn Gen Z, chứ Bích Phương cũng tham gia sao?”, “Toàn U30, U40 mà gọi Em xinh thì cứ gượng gạo sao đó”, “Tuổi gần gấp đôi các bạn khác mà thi cùng liệu có ổn?”.

Bích Phương là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn Em xinh say hi lên sóng 31/5.

Tuy nhiên, không ít khán giả phản biện, cho rằng tuổi tác không nên là rào cản trong một sân chơi nghệ thuật. “Ai chẳng thích trẻ đẹp, làm em cũng được chứ sao”, “ Anh trai say hi cũng có nhiều người ngoài 30 tham gia, Em xinh cũng vậy, có gì lạ”, một số bình luận viết.

Trước đó, Anh trai say hi gây tiếng vang với chuỗi concert thu hút hàng trăm nghìn khán giả, nhiều ca khúc vào top thịnh hành, Isaac - sinh năm 1988 - là nghệ sĩ lớn tuổi nhất của chương trình.

Isaac gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi dù đã 36 tuổi. Anh thậm chí vào top 5 chung cuộc của chương trình.

Với riêng các nghệ sĩ, việc tham gia lần này không chỉ là sự trở lại, mà còn là cách để làm mới bản thân. Bích Phương bày tỏ: “Tôi hài lòng với lựa chọn của mình khi đồng ý tham gia Em xinh say hi. Tôi được kết nối, thử sức ở vai trò mới. Tôi vẫn háo hức khi làm việc với những bạn trẻ để học hỏi cái mới và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Thế mạnh của tôi là... già hơn tất cả mọi người, chỉ trẻ hơn anh Trấn Thành”.

Cô nói lên quan điểm cá nhân về hình ảnh nghệ sĩ: “Tôi không muốn trở thành ai, chỉ muốn thấy rõ hơn chân dung của chính mình. Ai cũng thay đổi, không thể giữ mãi một hình ảnh được”.

Trong khi đó, Bảo Anh - người từng rút lui khỏi show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 vì lý do cá nhân và sức khỏe - cho rằng lần xuất hiện này là dấu mốc đáng nhớ: “Đây không phải là lần trở lại, mà là lần đầu tôi lựa chọn xuất hiện trọn vẹn, rạng rỡ và sẵn sàng cho mọi điều tốt đẹp xứng đáng. Âm nhạc là tình yêu, khán giả là gia đình. Và tôi vẫn luôn ở đây, với một nụ cười và trái tim rộng mở cho hành trình trải nghiệm này”.

Chương trình cũng gây tranh cãi khi có sự xuất hiện của những nghệ sĩ không đến từ lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn.

Nhiều khán giả bày tỏ sự băn khoăn về tiêu chí lựa chọn: “Tôi chưa hiểu vì sao fashionista lại được chọn vào một show thiên về âm nhạc? Em xinh say hi nên là sân chơi của những vocal cá tính, nhiều màu sắc. Nếu chỉ vì mặc đẹp mà được lên sóng thì liệu có công bằng với những người thực sự có năng lực biểu diễn và hát không?”.

Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn (phải) - hai fashionista có tiếng - gây bất ngờ khi dự show dành cho ca sĩ trẻ.

Bất chấp những tranh luận, nhà sản xuất kỳ vọng Em xinh say hi tiếp nối thành công của Anh trai say hi - chương trình từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Dù còn nhiều tranh luận, nhà sản xuất khẳng định mục tiêu của chương trình là hướng đến thế hệ nữ idol mới - giữ vững bản sắc Việt, đồng thời mang đến sự sắc nét hơn qua loạt hit mới, yếu tố thị giác ấn tượng và tính viral.