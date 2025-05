Người Việt có 1 loại rau đang vào mùa, giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con, biết dùng còn trị nhiều bệnh mãn tính

Tất cả chúng ta đều mơ ước sở hữu mái tóc dày và óng mượt. Vì thế nhiều người tìm đến các biện pháp khác nhau để kích thích mọc tóc và chống rụng tóc. Song không có loại thuốc kỳ diệu nào mang lại kết quả chỉ sau một đêm. Sự phát triển của tóc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, hormone, mức độ căng thẳng và đặc biệt là chế độ ăn uống. Những gì bạn đưa vào cơ thể quan trọng không kém những sản phẩm bạn thoa lên da đầu.

Tại sao rau dền tốt cho mái tóc?

Theo Times Of India, rau dền là một trong những loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào khẩu phần ăn nếu muốn có một mái tóc dày và đẹp. Giàu chất sắt, canxi, vitamin A và vitamin C…, loại rau xanh này giúp tăng lưu thông máu đến da đầu, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho nang tóc phát triển, kích thích mọc tóc con và hạn chế rụng tóc.

Cụ thể, hàm lượng sắt trong rau dền khá cao, cứ 100gram rau dền đỏ chứa khoảng 11,8mg sắt. Đây là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả nang tóc. Khi thiếu sắt, nang tóc không nhận đủ oxy để nuôi dưỡng tóc, dẫn đến tóc yếu đi, dễ gãy rụng và rụng nhiều hơn bình thường. Việc bổ sung sắt có thể giúp cải thiện tình trạng rụng tóc do thiếu sắt.

Bên cạnh sắt, loại rau này còn giàu vitamin C. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, tham gia vào quá trình tạo collagen giúp bảo vệ tóc khỏi các gốc tự do, tăng đàn hồi cho tóc, làm giảm gãy rụng tóc. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tăng cường hấp thu sắt - một trong những khoáng chất quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng rụng tóc. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp giảm thiểu tình trạng stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa tóc bạc sớm và rụng tóc.

Cùng với các dưỡng chất kể trên, loại rau này còn chứa kẽm, canxi, chất xơ… đều giúp xây dựng và duy trì một mái tóc khỏe đẹp.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích dành cho tóc, loại rau này còn đem đến hàng loạt lợi ích tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số công dụng điển hình:

Bổ xương

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau bina và vượt trội hơn cả sữa bò. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày.

Chính sự dồi dào của canxi chứa trong rau dền làm cho nó trở thành một loại siêu thực phẩm tăng cường sức mạnh của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Đối với trẻ nhỏ, canxi đóng vai trò xây dựng cấu trúc của xương, giúp trẻ cao lớn. Đối với người trưởng thành thì canxi giúp duy trì độ bền chắc của xương và tránh được bệnh loãng xương ở người trung niên.

Vì vậy, rau dền đáp ứng được nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể một cách dễ dàng và không mất nhiều tiền.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rau dền có nhiều phytosterol, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó giúp giảm mức huyết áp cao và có tác dụng như một thuốc giải độc, ngăn ngừa sự phát triển của bất kỳ bệnh tim mạch nào. Vì vậy nếu muốn cải thiện sức khỏe tim mạch mọi người có thể kết hợp rau dền vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Cải thiện sức khoẻ của mắt

Rau dền đỏ có chứa vitamin E, nó giúp cải thiện và duy trì thị lực cho đôi mắt. Cũng chính vì vậy, nếu muốn có một đôi mắt khỏe mạnh, hãy thường xuyên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin E như rau dền.

Hỗ trợ giảm cholesterol

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng của lá rau dền là khả năng hỗ trợ làm giảm mức cholesterol trong máu của bạn. Do chứa nhiều chất xơ nên loại rau ăn lá này có tác dụng hỗ trợ làm giảm nồng độ LDL trong máu. Tocotrienols, một loại vitamin E có sẵn trong rau dền, cũng góp phần vào khả năng hỗ trợ giảm cholesterol của nó.

Một số nghiên cứu cho thấy, lá rau dền có hoạt động chống tăng đường huyết và do đó, hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Protein trong lá giúp giảm nồng độ insulin trong máu và cũng giải phóng một loại hormone làm giảm cơn đói và ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều.

Cải thiện hệ tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì) trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Rau dền còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá rau dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

