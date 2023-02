Lạ kỳ thị trấn thiếu oxy trầm trọng, rác chất thành núi nhưng người người ùn ùn kéo tới ở

Vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới

Nếu bạn muốn biết những ai là người mạnh mẽ nhất thế giới thì ắt hẳn đó là cư dân ở thị trấn La Rinconada, Peru. Bởi, con người thường sẽ gặp các phản ứng có hại với cơ thể khi ở độ cao khoảng 3.000m do không khí loãng. Cụ thể, 40% những người lên tới độ cao 3.000m sẽ gặp một số dạng bệnh do độ cao gây ra như say núi cấp tính, thiếu oxy máu hay phù não… La Rinconada lại nằm ở độ cao gần 5.200m so với mực nước biển, điều này có nghĩa là áp suất oxy tại đây vô cùng thấp và con người hầu như rất khó sinh tồn. Như vậy, người dân nơi đây đã và đang sống trong một môi trường rất khắc nghiệt và đó không phải là tất cả.

La Rinconada nằm ở độ cao gần 5.200m so với mực nước biển là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới. (Ảnh: Washington Post)

Phần lớn thời gian trong năm, nhiệt độ ở La Rinconada luôn ở mức dưới 0 độ C. Nơi đây có thể có tuyết rơi suốt 12 tháng trong năm và người dân sẽ phải làm việc, đi học trong cái giá rét. Họ sống trong những căn nhà làm bằng tôn, không có máy sưởi, nước máy. La Rinconada không có nơi thu gom rác thải, do đó, rác ở đây chất thành đống cao như núi ở khắp nơi. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp rác được vứt ở hồ nước hoặc bất cứ chỗ nào còn trống trong thị trấn.

Đến La Rinconada, bạn có thể bắt gặp những đống rác chất cao như núi ở khắp nơi. (Ảnh: Washington Post)

Thị trấn không có dòng nước chảy qua nên việc xây dựng đường ống thoát nước là bất khả thi. Do đó, họ đã để nước thải sinh hoạt thoát thẳng ra giữa đường phố. Mùi hôi thối của rác và nước thải bốc lên nồng nặc, chỉ khi có tuyết rơi dày thì mùi mới được át đi. Điều kiện sóng của cư dân ở La Rinconada nghèo nàn, giá cả của những loại hàng hóa thiết yếu ở đây đắt gấp 3 lần so với những thị trấn dưới chân núi. Thế nhưng, dân số ở La Rinconada dao động từ 50.000 đến 70.000 người tùy theo thời điểm. Vì sao họ bằng lòng ở lại một nơi có cuộc sống khắc nghiệt bậc nhất như vậy?

Hi vọng đổi đời

Lý do nhiều người chọn định cư ở La Rinconada chỉ có một, đó là vì vàng. Kinh tế của người dân nơi đây phụ thuộc hoàn toàn vào các mỏ vàng ở núi Andes. Đặc biệt, khi giá vàng tăng, người người lại ùn ùn kéo tới thị trấn. Thời điểm từ năm 2001 đến 2009, giá vàng tăng tới 235% khiến dân số La Rinconada tăng mạnh. Những người đến đây đều mang trong mình một hi vọng có thể đổi đời nếu tìm thấy vàng.

Lý do nhiều người chọn định cư ở La Rinconada là vì để tìm vàng. (Ảnh: Washington Post)

Mỗi ngày, những người thợ mỏ ở La Rinconada sẽ phải đi bộ trên con đường độc đạo để tới các hầm mỏ chứa đầy khí độc, thủy ngân, xyanua và thiếu oxy. Các mỏ vàng ở đây đều là khai thác tự do, người dân bản địa đã khai thác vàng ở núi Andes từ thời Inca. Đến nay, họ vẫn khai thác vàng bằng thủy ngân. Tuy nhiên, cách khai thác này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đó là khi khí độc từ thủy ngân bốc lên gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ ngay lập tức và bám trên các mái nhà hoặc lắng đọng xuống các con sông gần đó. Các cư dân ở La Rinconada thường lấy nước từ các con sông băng tan chảy hoặc nước mưa từ mái nhà, việc này đã khiến cho thủy ngân "âm thầm" xâm nhập vào cơ thể con người.

Người dân ở La Rinconada đang sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và sức khỏe bị tàn phá. (Ảnh: Washington Post)

Một cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, hậu quả để lại nhiều cư dân bị đổi màu da, ngộ độc thủy ngân, mắc bệnh về thần kinh, miễn dịch, tim, gan, phổi… Thế nhưng, thay vì lo cho sức khỏe của bản thân, họ vẫn chọn ở lại La Rinconada chỉ để nhận được tất cả số vàng họ tìm thấy vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.