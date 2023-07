Là một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á, tại sao ngành game của Việt Nam vẫn chưa phát triển?

Đây là một chương trình nhằm khuyến khích sự phát triển của các nhân sự trẻ ngành game, tạo bệ phóng vững chắc về một nguồn lực chất lượng cao cho ngành sản xuất game Việt Nam trong tương lai.

Theo Báo cáo Data.ai 2021 vừa được công bố, Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á năm 2020 về số lượt game tải xuống, chiếm 22% tổng lượt tải xuống toàn khu vực (xếp sau Indonesia với 38%).

Xét trên toàn cầu, số lượt tải về của các tựa game do Việt Nam phát hành xếp thứ 7 và cứ mỗi 25 game được tải thì sẽ có một cái tên do Việt Nam sản xuất. Không chỉ vậy, Việt Nam cũng xếp đầu bảng của khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand (ANZSEA) trong danh sách top 10 công ty phát hành game lớn nhất khu vực, với những tên tuổi như Amanotes, OneSoft, GameJam, VNG và Arrasol.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đại diện Ban Tổ chức, cho biết: "Thiếu hụt nhân lực ngành game là một trong những nguyên nhân chính đang cản trở đà phát triển của ngành game tại Việt Nam và nếu sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành này, Việt Nam sẽ ngày càng chủ động phát triển những game lành mạnh, hấp dẫn, coi ngành game như một lĩnh vực sản xuất/xuất khẩu nội dung số bằng công nghệ, tương tự như phim ảnh, hội họa,… Như vậy không chỉ đem lại doanh thu, thu hút đầu tư từ nước ngoài mà còn quảng bá được văn hóa Việt Nam ra thế giới".

Theo bà Vũ Minh Hạnh - Chánh Văn phòng, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, ngành sản xuất Game là một ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao với số lượng công ty phát triển game và nhân sự ngành gia tăng đáng kể.

Cụ thể, ngành sản xuất game đã vươn lên là một ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng đều đặn khoảng 10%/năm. Theo bà Hạnh, mặc dù các công ty game Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu vào game mobile nhưng chất lượng và tính đa dạng đã được đề cao hơn.

Song, bà Hạnh nhận định, để các sản phẩm game Việt Nam vươn tầm quốc tế là một chặng đường đầy thử thách, ngoài nguồn lực tài chính vững mạnh, các công ty sản xuất và phát hành game cần những nhân sự chất lượng cao đồng hành trong hành trình đó.

"Ngành game Việt vẫn đang rất “khát” nhân lực. Thậm chí, sự thiếu hụt này có thể khiến mục tiêu đạt cột mốc doanh thu 1 tỷ USD của ngành game trong 5 năm tới trở nên rất thách thức", bà Hạnh đánh giá.

"Thực tế, ngành game là một ngành chuyển dịch nhanh chóng, đòi hỏi sự nhanh nhạy với thị trường. Đây là ưu điểm lớn của các bạn trẻ, tuy nhiên việc chưa được tiếp cận các chương trình đào tạo bài bản đã trở thành rào cản cho nhân sự trẻ và các doanh nghiệp trong nước bứt phá", bà Hạnh cho hay.

Hiểu được thực trạng của ngành game Việt Nam, các chủ đề tại Hội thảo xoay quanh những vấn đề như giải pháp cho sự thiếu hụt của nhân sự chất lượng cao ngành sản xuất game; những yêu cầu công việc và kỹ năng cần thiết của hai vị trí Lập trình viên Game và Nhà Thiết kế Game; và các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường.

Qua phiên thảo luận, các chuyên gia đều đồng quan điểm ngành game Việt Nam vẫn còn rất nhiều "đất diễn" cho nhân sự trẻ phát triển. Và bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy các startup, studio game tiềm năng tiến xa hơn, các cơ quan quản lý Việt Nam cũng cần có những chính sách, chiến lược "dài hơi" để ươm mầm và nuôi dưỡng lực lượng lao động ngành game sáng tạo và có nhiều kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện cho ngành công nghiệp game phát triển bền vững.