Là ông hoàng phân khúc tại Việt Nam, Mazda CX-5 lại thua cực đau tại quốc gia Đông Nam Á này

Ra mắt từ tháng 3/2023, Honda CR-V liên tục dẫn đầu doanh số tại Thái Lan. Không chỉ dẫn đầu mà doanh số Honda CR-V tính đến thời điểm hiện tại còn bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua phân khúc CUV cỡ C tại xứ sở chùa vàng.

Theo dữ liệu bán hàng của chuyên trang Autolife Thái Lan, Honda CR-V tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với 1.820 xe bán ra trong 2 tháng đầu năm. Đáng nói, con số này gấp 2,5 lần tổng những mẫu xe còn lại trong phân khúc.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 được phân phối tại Thái Lan với 5 phiên bản với dao động từ 1,419 - 1,729 triệu baht (tương đương 957 triệu - 1,16 tỷ đồng).

Xe cung cấp 2 tùy chọn động cơ là VTEC Turbo 1.5L và hệ thống hybrid 2.0L. Bản máy xăng VTEC Turbo 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động 4 bánh Real-Time AWD, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm.

Bản e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid bao gồm động cơ 4 xy-lanh Atkinson 2.0L và một cặp động cơ điện, cho tổng công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AWD kết hợp và hộp số vô cấp điện tử e-CVT.

5 cái tên còn lại thuộc về Mazda CX-8, Mazda CX-5, Peugeot 3008, Peugeot 5008 và Mitsubishi Outlander.

Đáng chú ý, Mazda CX-5 chỉ bán được vỏn vẹn 34 chiếc trong 2 tháng đầu năm. Như vậy, doanh số của Honda CR-V gấp 54 lần Mazda CX-5 tại thị trường Thái Lan.

Thua tại Thái Lan nhưng Mazda CX-5 lại không có đối thủ tại Việt Nam. Cụ thể, Mazda CX-5 tiếp tục nắm vị trí số 1 phân khúc SUV cỡ C tháng 3/2024 với doanh số 912 xe, tăng 52% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn quý I/2024 của Mazda CX-5 đạt 2.319 chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda CR-V đứng ở vị trí thứ 2 với doanh số đạt 649 chiếc trong tháng 3, tăng mạnh 303,1% so với tháng 2. Trong đó, có 467 chiếc thuộc phiên bản máy xăng và 182 chiếc hybrid. Lũy kế 3 tháng, Honda đã bán được 1.080 chiếc CR-V.

Tại Việt Nam, Honda CR-V thường được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng vận hành, cảm giác lái và tính bền bỉ. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất để CR-V đấu với CX-5 là giá cả.

Honda thường định vị giá của mình cao hơn so với các sản phẩm Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này khiến giá bán trở thành điểm yếu của CR-V so với CX-5, khiến mẫu xe luôn ở vị trí thấp hơn trong cuộc đua doanh số.

Ngay đầu tháng 4, Mazda CX-5 đã được hãng điều chỉnh giảm giá xuống còn từ 749 - 979 triệu đồng, tạo thêm sức nóng trên cuộc đua doanh số với Honda CR-V.