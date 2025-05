Lá thư của cô gái bị đau tim, ngất xỉu khi đang lái xe khiến hàng ngàn người người xúc động

Tối ngày 2/5, trên Fanpage Cổng thông tin Chính phủ đã đăng tải lá thư của một phụ nữ gửi cảm ơn Công an tỉnh Đắk Nông đã thu hút gần 70.000 lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Nội dung bức thư cho thấy là của một phụ nữ vừa thoát khỏi “tử thần” do được các chiến sĩ CSGT tỉnh Đắk Nông đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thông tin cụ thể từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vào khoảng 16h ngày 11/4/2025, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút thì phát hiện 1 phụ nữ đang có biểu hiện khó thở và ngất xỉu bên lề đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã kiểm tra và nhanh chóng tổ chức sơ cứu, đồng thời phối hợp với một số người dân dùng phương tiện tuần tra đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định người phụ nữ có dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim, do được cấp cứu kịp thời người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch.

Lá thư nhận "bão like" trên page Thông tin Chính phủ

Sau khi hồi phục, người phụ nữ là chị V. Y. Duyên (SN 1994, trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng CSGT Đắk Nông.

Trong thư, chị Duyên có viết: "Trong cơn đau tôi thấy có 2 anh CSGT sơ cứu rồi đưa tôi đến bệnh viện. Nhờ được các chiến sĩ Công an đưa đi cấp cứu kịp thời cùng với tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ nên tôi đã qua cơn nguy kịch và đến nay sức khỏe đã ổn định. Tôi rất biết ơn các chiến sĩ Công an Đắk Nông và y bác sĩ đã kịp thời cứu chữa, giúp tôi qua cơn nguy kịch."

Lá thư cảm ơn của chị Duyên đã khiến hàng chục nghìn người xúc động, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk.