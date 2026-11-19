Trên hành trình trưởng thành của người trẻ, đôi khi một lời động viên từ những người đi trước có thể trở thành nguồn sức mạnh đặc biệt. Câu chuyện Chủ tịch C.T Group Trần Kim Chung gửi thư cho Trương Trúc Phương, nữ sinh khuyết tật của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), là một trong những câu chuyện như thế.

Câu chuyện diễn ra vào đầu năm 2020. Khi đó, Trương Trúc Phương là sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý tại UEH. Mắc bệnh viêm tủy cắt ngang từ nhỏ, đôi chân không thể đi lại bình thường, cô gái quê Đắk Lắk vẫn nỗ lực theo đuổi ước mơ học tập tại TP.HCM.

Trong quá trình học, Phương nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường và học bổng dài hạn của C.T Group. Đầu tháng 1/2020, cô bất ngờ nhận được một bó hoa, chiếc laptop cùng bức thư từ ông Trần Kim Chung, Chủ tịch C.T Group. Trên tấm card visit đi kèm món quà, ông viết lời nhắn: "Khi nào cần gì quan trọng, con có thể email cho chú".

Chủ tịch C.T Group Trần Kim Chung

Điều khiến Trúc Phương xúc động không chỉ là món quà mà còn là những lời động viên trong bức thư. Thay vì nhìn vào khiếm khuyết cơ thể của cô gái trẻ, vị doanh nhân đề cập đến những giới hạn mà mỗi người có thể tự tạo ra cho chính mình.

Trong thư, ông Chung viết:

“Con à, dù rằng không ai là hoàn hảo nhưng có những loại khuyết tật khác đáng sợ hơn nhiều so với những khiếm khuyết về mặt cơ thể.

Có những sinh viên khuyết tật về ý chí, là những người chưa làm đã sợ thất bại, vừa chớm thất bại đã bỏ cuộc, vừa bỏ cuộc lần đầu đã rất sợ khi nghĩ đến việc thử lại lần nữa.

Có sinh viên khuyết tật về sự chăm chỉ. Là người trẻ đầy sức sống nhưng lại lười biếng học tập, lười biếng đi làm thêm; thả mình trôi theo game online và sống ảo Facebook, cuối tháng lại ngửa tay nhận những đồng đầy mồ hôi nhọc nhằn của cha mẹ ở quê gửi lên.

Có sinh viên khuyết tật về mặt khát vọng, không biết mình muốn gì, phát triển ra sao, những người trẻ lờ đờ tạo nên một thế hệ lờ đờ như thế thì làm sao đất nước vươn lên được?

Có sinh viên khuyết tật về sự sáng tạo. Trong mọi hành động, chỉ làm rập khuôn theo cách mà thầy cô, bạn bè hoặc các thế hệ đi trước đã định sẵn. Tư duy không phản biện, không nghĩ đến cái mới nên làm việc gì cũng nhàn nhạt, không có sự khác biệt cũng là một loại khuyết tật đáng sợ.

Nói như thế không có nghĩa ai cũng phải toàn mỹ, mỗi người đều có giới hạn của bản thân, quan trọng là ý thức sửa mình từng ngày. Chẳng có bất cứ điều gì có thể giới hạn được khát vọng của một người trẻ, trừ việc chính người trẻ đó tự giới hạn mình.”

Trúc Phương nhận bằng cử nhân Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm 2023 - Ảnh: UEH

Sau khi nhận thư, Trúc Phương chia sẻ rằng cô cảm nhận đây không chỉ là những lời dành riêng cho mình mà còn là tâm huyết của một người đi trước muốn khơi dậy khát vọng ở thế hệ trẻ.

Gần 4 năm sau, đến tháng 7/2023, Trương Trúc Phương chính thức nhận bằng cử nhân tại UEH. Khoảnh khắc cô gái tiến lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp được nhà trường ghi lại như một dấu mốc đặc biệt trong hành trình vượt khó.

Trong gần 4 năm học đại học, Phương gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại và sinh hoạt. Bố cô phải thường xuyên di chuyển từ Đắk Lắk vào TP.HCM để đồng hành, đưa đón con gái đến trường. Một người bạn thân từng đưa đón Phương trong những năm học phổ thông cũng tiếp tục chọn học cùng ngành, cùng trường để hỗ trợ cô trong chặng đường đại học.

Đáng chú ý, ngay khi tốt nghiệp, nữ sinh Trúc Phương đã có công việc chính thức tại một công ty trong lĩnh vực công nghệ, đúng với chuyên ngành được đào tạo. Cô cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục học thêm các chứng chỉ, nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Trong ngày tốt nghiệp, Phương chia sẻ ước muốn một ngày nào đó có thể trở lại trường, trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh giống mình, tiếp nối sự hỗ trợ mà cô từng nhận được.

Bức thư của Chủ tịch C.T Group Trần Kim Chung và hành trình của Trương Trúc Phương là một câu chuyện về sự kết nối giữa người đi trước và thế hệ trẻ. Một món quà có thể hỗ trợ việc học tập, nhưng những lời động viên đúng lúc đôi khi còn mang ý nghĩa lâu dài hơn.

Thông điệp về khát vọng, ý chí và tinh thần không tự giới hạn bản thân trong bức thư cũng là điều có thể lan tỏa vượt ra ngoài câu chuyện của một nữ sinh. Bởi trên hành trình trưởng thành, mỗi người trẻ đều có những khó khăn riêng, nhưng cách đối diện và nỗ lực vượt qua chúng mới là điều tạo nên khác biệt.