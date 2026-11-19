Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Trung Bộ đêm và sáng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 16-19 độ C.

Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 8.

Trong ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đến đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, tác động đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C. Riêng Hà Nội có lúc có mưa, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trên biển, ngày 19/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm cùng ngày, gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.



