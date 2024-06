Lá thư xúc động của phó giám đốc được giải cứu khỏi nhóm bắt cóc đòi 10 tỉ đồng

Công an tỉnh Hậu Giang vừa nhận được lá thư cảm ơn của ông M.V.C (phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại TP Cần Thơ), nạn nhân được giải cứu trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng.

Lá thư xúc động của ông M.V.C gửi Công an tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Công an Hậu Giang

Trong thư, ông C. thay mặt tất cả người thân trong gia đình gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Công an Vĩnh Long, Công an TP Cần Thơ… lời cảm tạ và biết ơn sâu sắc.

"Trong suốt quá trình bị bắt, nhốt giữ, uy hiếp, tôi luôn có một niềm tin là mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình, một niềm tin mãnh liệt vào các anh công an, niềm tin vào Đảng, niềm tin vào Nhà nước. Một lần nữa, tôi và gia đình luôn luôn khắc ghi sự việc trên mà lực lượng công an đã giúp đỡ, đưa tôi an toàn trở về" - ông C. viết trong thư.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 11-5, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo về việc ông M.V.C sau khi đi đến địa bàn huyện này hôm 10-5 để gặp khách hàng thì bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình ông C. đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng.

Lo ngại an toàn cho nạn nhân nên gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng này cung cấp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng xác minh, điều tra với quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Lực lượng phá án nhận định nạn nhân có mối quan hệ xã hội rộng. Vì vậy, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp..., đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác truy theo dấu vết các đối tượng và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Đối tượng Lý Minh Chánh (trái) và Nguyễn Quốc Thanh. Ảnh: Công an Hậu Giang

Nguyễn Hữu Nghĩa (trái) và Nguyễn Thanh Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hậu Giang

Đến chiều 11-5 và sáng 13-5, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1987, em ruột của Nghĩa), Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987; ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (SN 1978; sống lang thang) đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không tiền tiêu xài nên khi biết gia đình ông C. có điều kiện kinh tế, anh em Nghĩa bàn bạc với 2 tên còn lại thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.