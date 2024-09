Vụ thiếu nữ 18 tuổi bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng bị mời lên công an

Liên quan đến sự việc chị B.T.H. (18 tuổi, ở chung cư IEC Residences, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) tố cáo bị một người đàn ông sàm sỡ khi đi trong thang máy đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi xảy ra sự việc, chị H. đã nộp đơn tố cáo lên Công an xã Tứ Hiệp.

Trả lời trên báo Dân Việt mới đây, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thanh Trì. Đối tượng đã bị cơ quan công an triệu tập để điều tra.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, cơ quan công an sẽ xử lý đúng bản chất sự việc, đúng pháp luật.

Hình ảnh do camera an ninh thang máy ghi lại tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó theo lời kể của chị H., khoảng 10 giờ ngày 7/9, chị cùng cháu trai 9 tuổi đứng chờ thang máy tại hầm. Khi chị H. bước vào thang máy thì bị một người đàn ông mặc áo phông tối màu, quần đùi trắng, đi dép lê, đầu cắt cua dùng tay vỗ vào mông. Người đàn ông này nhìn chị H. chằm chằm rồi cười thách thức khiến chị và cháu rất sợ hãi, không dám nói gì.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong thang máy có nhiều người và camera an ninh tại thang máy của tòa nhà có ghi lại.

Sự việc khiến chị H. hoảng loạn, lo lắng. Sáng 9/9, chị H. được gia đình đưa đi thăm khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai). Bước đầu bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị “rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm”.