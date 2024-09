Thời tiết hôm nay 20/9: Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, có nơi trên 150mm

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Binh

Đêm qua và sáng sớm nay (20/9), ở khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Hương Lâm (Hà Tĩnh) 110.4mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 237.6mm, Hiền Lương (Quảng Trị) 137.6mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới



Ngày và đêm 20/9, ở khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ ngày 21/9, mưa lớn ở những khu vực trên giảm dần.

Dự báo khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trong ngày và đêm 20/9 có mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An trong ngày và đêm 20/9 có mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 20/9 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối ngày 20/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, lượng mưa trên 350mm

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/9

Hà Nội: Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực đồng bằng 30-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3-4, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Nam giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ