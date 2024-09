Bão số 4 suy yếu thành áp thấp: Lo sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 , hôm nay mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh miền Trung. Trọng tâm mưa là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An. Do mưa lớn tiếp diễn trong nhiều ngày qua với lượng mưa rất lớn nên tại vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất sau mưa bão do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra sự cố.

Ngầm, tràn qua suối bị ngập sâu, nước chảy xiết

Chiều 19/9, ông Lê Quang Lam-Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị thông tin nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, lúc 10 giờ cùng ngày, tại đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại thị trấn Cửa Việt ở huyện Gio Linh có gió giật cấp 8. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ 19 giờ ngày 18/9 đến chiều ngày 19/9 phổ biến từ 80-140 mm, có nơi cao hơn như La Tó 223 mm, Tà Long 195,8 mm, Ba Nang 152,8 mm…

Tại huyện Đakrông, cầu tràn A Ngo-A Bung, ngầm tràn Tà Rụt-A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát ngập khoảng 0,3 - 0,5 m, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông. Tại huyện Hướng Hóa, tràn thôn Coóc (xã Hướng Linh); tràn thôn Loa, thôn Trùm (xã Ba Tầng); tràn Bản Bù (xã Tân Lập); tràn xã Lìa đi xã Xy; tràn Húc Thượng (xã Húc)... ngập 0,5-1,0 m gây chia cắt giao thông. Tại các khu vực này, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Ngoài ra, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xuất hiện điểm sạt lở nhẹ tại Km 169+100, hiện tại giao thông ở đây vẫn lưu thông bình thường.

Trung tá Nguyễn Công Trình-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, ảnh hưởng bão số 4 đã gây mưa lớn, khiến một số bản làng ở địa bàn bị cô lập. Cụ thể, một số đập tràn nước ở địa bàn xã Hướng Lập dâng khoảng 0,5m. Hiện thôn Tri, khu tái định cư Cuôi, Tri ở xã Hướng Lập bị cô lập do nước suối dâng cao. Tại Khu tái định cư bản Cựp (xã Hướng Lập) có sạt lở nhẹ. Để đảm bảo an toàn, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 5 hộ với 21 nhân khẩu ra khỏi vị trí có nguy cơ lũ ống và sạt lở cao.

Nhiều tuyến đường liên xã ở Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở

Bà Lê Thị Hương-Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho hay, Sở đã có văn bản yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ chiều ngày 19/9 đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Cắm biển báo canh gác tại nhiều khu vực không an toàn

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, bão số 4 làm mưa to, gây sạt lở núi và ngập lụt chia cắt cục bộ.

Theo đó, sức gió mà các địa phương ven biển Quảng Bình đo được trung bình từ cấp 6 đến cấp 7; vùng miền núi cấp 5 đến cấp 6. Tuy nhiên, bão số 4 gây mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở, ngập úng, chia cắt ở một số đập tràn khiến giao thông bị ngưng trệ.

Nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi Quảng Trị bị ngập sâu

Tại km121+950 QL 12A, nước từ trên đồi kèm theo đất đá trôi xuống đường gây cản trở giao thông. Tại ngầm K Ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá), nước dâng cao khoảng 1m. Tại ngầm CuPi, ngầm Tà Cổ (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá), nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m. Tại cầu Cây Bươu, ngầm Cầu Tràn (bản Lương Năng, xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá), nước ngập sâu khoảng 0,6m… Người và phương tiện không qua lại được các điểm ngầm nói trên.

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng biên phòng trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển báo, cử người canh gác, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Trong ngày 19/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chia nhau xuống các địa bàn xung yếu trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 4 tại hiện trường. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 238hộ/ 918 khẩu ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn.

Cũng nhờ sâu sát địa bàn mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã “bắt quả tang” gia đình của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Minh Hoá đã “chống” lệnh di dời khỏi nơi nguy cơ sạt lở cao.

Nhiều điểm trường bị hư hại

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa kéo dài từ chiều ngày 17/9 đến rạng sáng ngày 19/9 đã khiến 8 ngôi nhà bị đất đá tràn vào vào, 9 nhà bị nứt nền. Tối 18/9 xảy ra sạt trượt, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư về nơi trú ẩn an toàn.

Tại các điểm ngầm, tràn nước ngập cao, lực lượng chức năng xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lập chốt, ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn

Ngoài ra, 3 điểm trường bị ảnh hưởng hư hại gồm điểm trường Răng Chuỗi (thôn 1, xã Trà Tập), điểm trường Tong Pua và điểm trường Lâng Loan (thôn 3, Trà Cang). Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường của xã, trong đó tuyến đường từ trụ sở xã Trà Tập đến làng Răng Chuỗi thôn 1 bị sạt lở ách tắc giao thông. Khối đất đá sạt lở này đã trôi sát làng Lăng Lương, uy hiếp 22 hộ/95 nhân khẩu tại làng này.

Theo huyện Nam Trà My, qua rà soát có 39 khu dân cư có nguy cơ sạt lở.

Xuất hiện hố sụt lún nguy hiểm tại vườn nhà dân Do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão số 4, sáng 19/9, tại vườn nhà bà Đoàn Thị Thức ở khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xuất hiện 1 hố sụt lún đất bất thường, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Điểm sụt lún đất cách nhà bà Thức đang ở khoảng 5m, bề mặt hố sụt lún hình tròn, rộng hơn 1m, chiều sâu gần 5m, hàm ếch gần 2m, dưới hố có nhiều nước. Bà Thức cho biết, lúc mới ngủ dậy bà nghe một tiếng nổ ầm, lúc bà chạy ra vườn xem thì thấy hố sụt này. Cách đây 5 năm, ở gần vị trí này cũng xuất hiện một hố sụt tương tự, bà Thức đã đổ 25 m3 đất mới lấp đầy hố. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo huyện Cam Lộ và chính quyền ở địa phương đã đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng cắm biển và hàng rào cảnh báo nguy hiểm, không để người dân đến khu vực này. H.THÀNH