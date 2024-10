Lạ: Tòa án Nga phạt Google… 20 triệu tỉ tỉ tỉ USD, lý do gì?

Luật sư Ivan Morozov nói với hãng thông tấn TASS lý do Tòa án ở Nga yêu cầu Google chịu trách nhiệm hành chính theo Điều 13.41 của Bộ luật Xử lý Vi phạm Hành chính là vì xóa các tài khoản của các kênh truyền hình Nga trên nền tảng YouTube. Đồng thời, yêu cầu Google khôi phục quyền truy cập vào các kênh này.

Trong trường hợp không tuân thủ yêu cầu trong vòng 9 tháng kể từ ngày có hiệu lực, mức phạt sẽ là 100.000 rúp/ngày (tương đương 1.025 USD/ngày).

Theo quyết định của tòa án Nga, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Google nợ chính phủ Nga 20 triệu tỉ tỉ tỉ USD (20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD). Con số này đang tăng lên hằng ngày bởi các khoản phạt phát sinh do không thanh toán.

Luật sư Morozov nói thêm rằng Google chỉ có thể quay trở lại thị trường Nga khi tuân thủ phán quyết của tòa án.

Nga phạt Google do chặn một số kênh truyền hình trên YouTube. Ảnh: EFE/EPA/John G. Mabanglo

Để hình dung rõ hơn về số tiền phạt trên, có thể so sánh với GDP toàn cầu do Ngân hàng Thế giới ước tính vào khoảng 100 ngàn tỉ USD. Con số này chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền phạt dự kiến của Google. Do đó, Google sẽ phải kiếm nhiều tiền hơn số tiền hiện có trên Trái đất để trả cho Moscow.

Google không thể đạt được mục tiêu đó dù mới đây đã báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng. Ngày 29-10, Alphabet - công ty mẹ của Google - công bố báo cáo kết quả quý III/2024 với doanh thu đạt 88,3 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Trở lại vụ kiện ở Nga, do lãi kép, Google đang phải chịu một khoản tiền phạt điên rồ, hay như thẩm phán mô tả là "một vụ kiện có rất rất nhiều số không".

Theo tờ The Register, số tiền phạt "lạ lùng" này được tính toán sau vụ kiện kéo dài 4 năm bắt đầu sau khi YouTube cấm kênh truyền hình Nga Tsargrad vào năm 2020 để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chủ sở hữu của kênh này.

YouTube - công ty con trực thuộc Google - tiếp tục chặn một số kênh của các kênh truyền hình Nga. Danh sách cấm hiện gồm 17 đơn vị tuyên truyền của Nga, trong đó có Zvezda (kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý), Russia-1, VGTRK, NTV.

Tháng 8-2024, Tòa án trọng tài Moscow (Nga) tuyên bố phía Google đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với các kênh truyền hình Nga là vi phạm hợp đồng và là hành vi bất hợp pháp.

Có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu Alphabet có bị phá sản sau phán quyết của tòa án Nga hay không.

Trên thực tế, Google đã hạn chế hoạt động ở Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022. Google cho biết chính quyền Nga đã tịch thu các tài khoản ngân hàng và chi nhánh Google tại Nga về cơ bản đã phá sản.

Hiện Google vẫn chưa bình luận gì về khoản tiền phạt nêu trên.