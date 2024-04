Ladophar (LDP) đặt kế hoạch có lãi sau 2 năm thua lỗ, chuẩn bị tăng vốn lên 210 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar; HNX: LDP) đã được tổ chức sáng 10/4 tại Lâm Đồng.



Mở đầu Đại hội, ông Lê Tiến Thịnh - Tổng Giám đốc Ladophar cho biết, sau 7 quý lỗ liên tiếp với số lỗ lũy kế là 59 tỷ đồng thì sau khi thực hiện tái cấu trúc, đến quý 1/2024 công ty đã bắt đầu có lãi.

"Theo số liệu thu về, doanh thu thực hiện trong quý I đạt 45,3 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; trong đó chủ yếu tăng từ doanh thu các mặt hàng do công ty sản xuất, bên cạnh đó các chi phí hoạt động của công ty cũng đã được cơ cấu lại, chi phí hoạt động giảm mạnh 18% so với cùng kỳ", ông Thịnh chia sẻ.

Năm 2024, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 275 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 2 năm trước đó.

Đồng thời, tại Đại hội đã thông qua các tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cá nhân hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và vốn điều lệ của Dược Lâm Đồng sau phát hành dự kiến sẽ tăng lên thành 209,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2024 Công ty còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá là 6,3 tỷ đồng.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar - mã LDP) năm 2023, kênh đại lý, nhà phân phối sản phẩm của công ty tăng mạnh 85%, tương ứng mức tăng 16,7 tỷ đồng. Đây là kênh đóng góp tỉ trọng cao nhất trong tổng doanh thu hàng sản xuất với 37%. Ngoài ra, kênh siêu thị tăng 35%, tương ứng mức tăng 1,1 tỷ đồng.

Trước tiềm năng trên, Ladophar định hướng phát triển mạnh hệ thống phân phối. Theo đó, Ladophar là một trong các doanh nghiệp đầu tiên tại Đà Lạt triển khai mô hình địa điểm tham quan, trải nghiệm kết hợp tự tay khách hàng làm thử sản phẩm một cách độc đáo.

Showroom tại trụ sở chính của công ty đang là địa điểm bán hàng và trưng bày sản phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cấp phép. Đồng thời, công ty cũng cho biết đã phủ toàn bộ 1950 điểm bán của Bách Hóa Xanh, vào chuỗi Long Châu, AEON Mall, Coopmart, Coopfood…

Định hướng trên là một trong 3 định hướng mũi nhọn nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty được nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty.

Quay trở lại với định hướng phát triển mạnh hệ thống phân phối, hiện nay, sản phẩm của Ladophar đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước, trong đó khu vực đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất cho công ty vẫn là tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, sản phẩm của Ladophar còn được xuất khẩu đi các nước châu Âu, các nước Đông Nam Á và đều được đánh giá cao tại các thị trường khó tính này.

Do vậy, Ladophar đặt mục tiêu duy trì thị phần trong tỉnh, mở rộng thị phần ra khắp cả nước và hướng đến xuất khẩu qua các thị trường mà người dân có thói quen dùng Dược liệu như Hàn Quốc, Nhật, Trung Đông, Mỹ,...

Về kế hoạch cụ thể, Ladophar cho biết kênh ETC sẽ phụ thuộc vào kế hoạch đấu thầu thực tế. Kết quả đấu thầu năm 2023 và 2024 sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu năm nay của Ladophar. Trong khi đó, kênh OTC được doanh nghiệp đặt mục tiêu tinh gọn, chuẩn hóa danh mục để đạt ưu thế cạnh tranh về giá, cũng là điều được ưu tiên trong năm. Riêng đối với mặt hàng sản xuất, mục tiêu đặt ra là đảm bảo lợi nhuận hòa vốn, do đó tập trung vào các sản phẩm chiến lược để phát triển trong năm nay.