Lagoona Bình Châu Resort Village: Mang thiên nhiên và văn hóa bản địa vào từng trải nghiệm

"Ngôi làng nghỉ dưỡng" nơi "đất ngọc" Bình Châu

Bình Châu, địa điểm tuy không quá sôi động khi so sánh với các thành phố du lịch biển phía Nam như Nha Trang hay Phan Thiết, nhưng nhờ vẻ đẹp thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ, Bình Châu chứa đựng tiềm năng phát triển du lịch bền vững kết hợp bảo tồn thiên nhiên bản địa. Hệ sinh thái đa tầng gồm suối nước nóng, rừng đước nguyên sinh hàng trăm năm tuổi và bãi biển xanh trong của Bình Châu tạo nên một sức hút riêng biệt.

Cuộc sống bộn bề hiện tại ngày càng khiến con người ta khao khát được tìm về giá trị thực và vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, tạo nên một xu hướng mới. Bình Châu, nơi sở hữu vẻ đẹp tự nhiên bền vững, thật sự tỏa sáng giữa xu hướng này. Dự án Lagoona Bình Châu Resort Village, nổi bật giữa vùng "đất ngọc" - góp phần nâng cao vị thế Bình Châu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế. Nằm trên hai mảnh đất nguyên sinh kết nối nhau bởi trục đường hướng biển, với một mặt tiếp giáp đường ven biển ĐT 994 và một mặt trải dài theo bờ biển Bình Châu, Lagoona Bình Châu Resort Village được chia thành 3 phân khu: Lagoona Residential Resort, Lagoona Nature Resort và Lagoona Royale Resort & Spa.

Lagoona Bình Châu Resort Village mang kỳ vọng nâng cao vị thế Bình Châu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước

Trân trọng thiên nhiên và gìn giữ văn hóa bản địa, Lagoona Bình Châu Resort Village hiện thực hóa lý tưởng này qua từng chi tiết của dự án, mang đến cho cộng đồng cư dân và du khách một không gian sống - nghỉ dưỡng đầy cảm xúc. Với mật độ xây dựng của phân khu nghỉ dưỡng dưới 25% phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, tạo nên môi trường sống trong lành và hài hòa, nơi đây là điểm giao thoa của đất, rừng, sông, hồ, biển, đưa chủ nhân sở hữu đến với ba giá trị an: an lành trong cuộc sống, an hòa giữa thiên nhiên, an yên trong tâm hồn.

Lagoona Bình Châu Resort Village không chỉ trân trọng hệ sinh thái rừng đước nguyên sinh quý giá, mà còn kiến tạo nên công viên trung tâm xanh mát, gìn giữ dòng chảy mạch nước ngầm, nhằm mang đến không gian sống trong lành, nơi mỗi nhịp thở của cư dân và du khách đều hòa mình cùng thiên nhiên thuần khiết. Không những vậy, dự án còn mang cảm hứng văn hoá đậm đà bản sắc, góp phần phong phú thêm trải nghiệm cho các chủ nhân.

Lagoona Nature Resort: Nơi mạch sống hoà reo

Từng không gian tại Lagoona Bình Châu Resort Village đều mang đến những trải nghiệm tinh tế, đặc biệt phải kể đến Lagoona Nature Resort - sở hữu giá trị "kết nối - giao hoà" độc đáo, nơi đây là điểm nhấn của toàn dự án. Nằm ở vị trí trung tâm, Lagoona Nature Resort hòa mình với phân khu sở hữu lâu dài Lagoona Residential Resort qua cánh rừng đước nguyên sinh giàu sinh khí.

Tiếp nối hành trình thiên nhiên đầy cảm hứng, Lagoona Nature Resort gặp gỡ cùng cảm hứng kinh kỳ - phân khu Lagoona Royale Resort & Spa qua dòng sông thanh bình. Tại đây, cộng đồng cư dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc và thiết kế độc đáo, mà còn được đắm mình trong không gian đậm sắc màu văn hoá.

Hòa mình cùng thiên nhiên bản địa, Lagoona Nature Resort được bao quanh bởi rừng xanh, trong lòng là hồ nước lành, trước mặt là dòng sông êm đềm và toàn bộ hướng nhìn ra biển. Cùng sự hợp tác chiến lược với Wyndham Grand mang lại dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Cộng đồng cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích đa dạng gồm nhà hàng sang trọng, quán bar & cafe ấm cúng, phòng gym hiện đại, kids club vui nhộn, hồ bơi công nghệ cao,...

Lagoona Nature Resort là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp mà vẫn muốn hòa mình vào bản sắc địa phương độc đáo từ thiên nhiên đến văn hoá.

Lagoona Bình Châu Resort Village đã sẵn sàng chào đón chủ nhân

Với những dãy Villa thuộc phân khu Lagoona Residential Resort đã hoàn thiện giai đoạn cuối để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, Lagoona Bình Châu sẵn sàng mở ra hành trình tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời, đảm bảo giá trị đầu tư sinh lời từ sớm cho các chủ nhân. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho năng lực và uy tín của chủ đầu tư Đạt Gia trong việc duy trì tiến độ và chất lượng dự án.

Lễ Kick-Off dự án Lagoona Bình Châu Resort Village diễn ra vào ngày 08/08

Vào ngày 8/8/2024, Lagoona Bình Châu tiến hành lễ Kick-Off và chia sẻ thông tin dự án, với sự tham gia của đông đảo chuyên viên kinh doanh đến từ hơn 20 đại lý phân phối. Bên cạnh những nội dung hấp dẫn, để lại dấu ấn đặc biệt cho quý khách tham dự, sự kiện còn là nơi công bố chính sách bán hàng bùng nổ dành riêng cho khách hàng, hệ thống đại lý phân phối, đặc biệt là chính sách thưởng nóng cho chuyên viên kinh doanh.

Lagoona Bình Châu Resort Village đã sẵn sàng đồng hành cùng tân chủ nhân

Sự kiện cho thấy tâm huyết của chủ đầu tư, đội ngũ phát triển dự án cũng như sự quyết tâm cao từ các Đại lý phân phối chính thức dự án Lagoona Bình Châu Resort Village trong việc đặt nền móng và kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, mang đậm sắc màu văn hóa, đánh dấu khởi đầu của chương mới đầy rực rỡ cho "đất ngọc" Bình Châu.