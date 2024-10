Lãi hơn 6.000 tỉ đồng, Vietnam Airlines nêu giải pháp khắc phục cổ phiếu bị kiểm soát

Vietnam Airlines (mã HVN) vừa có giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2024 và biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Theo đó, trong Quý 3 năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 862 tỉ đồng, tăng mạnh so với số lỗ 2.203 tỉ đồng của quý 3 năm 2023.

Nguyên nhân là do doanh thu tăng, chủ yếu do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 17,34%, tương đương tăng hơn 3.055,7 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nội địa tăng 22,2%, doanh thu quốc tế tăng 11,3% do Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 6.263 tỉ đồng và Công ty mẹ đạt 1.870 tỉ đồng. Đây là kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện kinh doanh vẫn còn các yếu tố rủi ro tài chính và chi phí đầu vào tăng cao.

Tuy nhiên, do hệ lụy kéo dài của COVID-19. Tính đến hết năm 2023, Vietnam Airlines vẫn đang âm vốn chủ sở hữu hơn 17.026 tỉ đồng. Do đó, cổ phiếu HVN vẫn đang trong tình trạng bị kiểm soát.

Giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 để Tổng công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Theo đề án, trong năm 2024-2025, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện 106,4 ngàn chuyến bay. Vận chuyển 17,2 triệu lượt hành khách, tăng 8,9% so cùng kỳ 2023; Vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt gần 226 ngàn tấn, tăng 42% so cùng kỳ 2023. Vietnam Airlines đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa; khai thác trở lại hầu hết các đường bay quốc tế và mở thêm các đường bay mới. Hãng khai trương các đường bay quốc tế mới Hà Nội/TP.HCM - Munich (Đức), Hà Nội/ TP HCM - Manila (Philippines), Hà Nội - Phnôm Pênh (Campuchia) và loạt đường bay nội địa như Đà Nẵng - Đà Lạt, Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng - Cần Thơ. Đồng thời, Vietnam Airlines khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc. Hãng bay đang chuẩn bị sớm kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu hành khách quý IV/2024 và đầu năm 2025 như chủ động theo dõi diễn biến thị trường, điều hành tải cung ứng hợp lý trong các giai đoạn thấp điểm, cao điểm dịp Noel và Tết dương lịch; triển khai công tác tiếp nhận máy bay, dự án đầu tư đội máy bay thân hẹp, triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi cấu hình máy bay Airbus A321CEO…