Lãi kỷ lục trong quý 4/2022, Cienco4 (C4G) vẫn không kịp về đích lợi nhuận

CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã C4G) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 928,8 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng gấp đôi khiến biên lãi gộp bị co lại từ 22,2% xuống còn 13,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 123,6 tỷ đồng, chỉ tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.



Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 414 triệu đồng lên gần 7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 8% xuống còn 62 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên kết đạt 4,7 tỷ đồng khả quan hơn so với khoản lỗ 7,22 tỷ đồng quý 4/2021. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14% xuống còn 24,8 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng không đáng kể. Kết quả, Cienco4 lãi ròng hơn 58 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi lên sàn cuối năm 2018 .

Lũy kế cả năm 2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 168,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 153% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Dù kinh doanh có lãi tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cienco4 trong năm 2022 lại âm hơn 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương gần 203 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Cienco4 đạt 8.447 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với đầu năm. Trong đó, các đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 81,1 tỷ đồng xuống còn 29,5 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 40,7% xuống còn 786,1 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu tăng 47,5% lên 3.507 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng gần gấp đôi lên 227,4 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Cienco4 ở mức 5.934,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức hơn 3.547 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ bao gồm 1.122 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.425 tỷ đồng nợ dài hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu C4G vừa có nhịp hồi mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11 cùng sóng đầu tư công. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 11.100 đồng/cổ phiếu, gần gấp đôi sau 2 tháng tuy nhiên vẫn thấp hơn 56% so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 4/2022.