Lãi lớn từ chứng khoán

"Sell in May and go away" (tạm dịch là Bán cổ phiếu vào tháng 5 rồi đi) - là câu nói nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán. Theo chiến lược này, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu vào tháng 5 và đầu tư lại vào tháng 11. Vì đây thường được xem là "mùa chốt lời". Tuy nhiên, thực tế của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tháng 5 lại trái ngược hoàn toàn.



Kiếm bộn tiền

Thị trường Việt Nam đã tăng một mạch trong nửa đầu tháng 5 rồi lình xình đi ngang trong khoảng 1 tuần trở lại đây chứ không giảm mạnh. Trong thời gian này, nhiều nhóm cổ phiếu thay phiên nhau tăng giá mạnh, như bất động sản, chứng khoán, xây dựng, điện, sắt thép - vật liệu xây dựng, dầu khí... giúp những nhà đầu tư bắt đúng "sóng" đã kiếm bộn tiền.

Tính đến thời điểm này, hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đều tăng giá 10%-20% so với 1 tháng trước, cá biệt có mã cổ phiếu tăng giá gấp đôi như PSH của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, từ 6.300 đồng lên 13.000 đồng; một số mã khác như CIG tăng trên 80%, ABR tăng 62%, EVG và QBS tăng gần 54%, ITC tăng xấp xỉ 50%... Dù vậy, cũng có không ít cổ phiếu giảm giá đáng kể sau đợt tăng hồi tháng 4.

Nhà đầu tư Phạm Quang Bình (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết anh lãi hơn 15% trong vài tuần nhờ bắt đúng "sóng" với mã cổ phiếu BCG của Tập đoàn Bamboo Capital. Tuy nhiên, vì lo thị trường điều chỉnh và lo hiệu ứng "Sale in May" nên anh bán sớm cổ phiếu, nếu tiếp tục giữ đến giờ sẽ lời nhiều hơn. Tương tự, ông Hoàng Thanh (TP Thủ Đức) mua 100.000 cổ phiếu FCN với giá hơn 11.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 5, hơn 1 tuần sau mã FCN tăng giá mạnh lên 13.500 đồng/cổ phiếu, ông bán chốt lời và bỏ túi gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó cổ phiếu này tiếp tục tăng lên hơn 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy vậy, không phải ai cũng bắt đúng "sóng" và kiếm lời nhiều, vẫn có nhiều nhà đầu tư chấp nhận cầm tiền đứng ngoài thị trường vì sợ hiệu ứng "Sell in May", lo thị trường điều chỉnh, lo kinh tế còn khó khăn hoặc chờ cổ phiếu giảm giá thêm mới mua... Đến giờ, hầu hết nhà đầu tư này đều tỏ ra tiếc nuối. "Tôi đã bán hết cổ phiếu từ cuối tháng 4 để chờ thời điểm mua mới. Tuy nhiên, các cổ phiếu tôi quan tâm đều không giảm mà còn tăng mạnh. Nhìn giá lên mà tôi cảm thấy tiếc thật sự" - bà Thu Tâm, một nhà đầu tư ở Phú Nhuận, TP HCM, thừa nhận.

Còn chị Thanh Hồng (quận 7, TP HCM) cho biết vì chủ quan, không theo nhân viên môi giới mà chị mất hết lợi nhuận trong đợt "sóng" tháng 5. Với cổ phiếu HHV của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả mà chị "gồng lỗ" suốt 6 tháng khi vừa phục hồi nhẹ, chị đã bán sạch để chuyển sang mua cổ phiếu ngành chứng khoán. Tuy nhiên, sau bán xong, mã HHV vẫn tăng giá thêm 14% nữa, còn mã chứng khoán chị mua mới không tăng mà còn giảm nhẹ rồi đi ngang ở mức giá cao.

Chứng khoán tháng 5 giúp nhiều nhà đầu tư lãi lớn cũng khiến nhiều người tiếc nuối vì lỡ “sóng” Ảnh: Hoàng Triều

Thận trọng, tránh mua đuổi

TS Lê Đạt Chí, Giám đốc Chương trình Liên kết Cử nhân Tài chính Ứng dụng (Pháp), cho rằng lâu nay TTCK trong và ngoài nước đều theo "Hiệu ứng tháng giêng" (January effect) luôn tích cực và tháng 5 là tháng để bán cổ phiếu tức là "Sale in May". Tuy nhiên, thị trường tháng 5 này không như vậy, vì các yếu tố cơ bản của nền kinh tế trong và ngoài nước đang chuyển mình theo hướng tích cực hơn. Trong nước, Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy các nguồn lực để phục hồi kinh tế.

Ở chiều ngược lại, kinh tế vẫn còn nhiều lo lắng, lãi suất còn cao, vĩ mô thế giới còn chưa ổn định và rủi ro suy thoái vẫn còn hiển hiện… Điều này lý giải vì sao thị trường liên tục tăng rồi điều chỉnh, cổ phiếu phân hóa mạnh mẽ chứ không đồng thuận như trước. Chỉ những doanh nghiệp (DN) có kết quả kinh doanh tốt, triển vọng hưởng lợi trong quá trình kinh tế phục hồi thì giá cổ phiếu sẽ lên mạnh còn những DN khó khăn, cổ phiếu sẽ đi ngang, thậm chí sẽ bị giảm mạnh nếu tình hình nội tại DN quá xấu.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối Khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đánh giá TTCK tháng 5 năm nay không có "Sell in May", giá cổ phiếu cũng không giảm để nhà đầu tư "săn sale" như kỳ vọng. Trong nửa đầu tháng 5 thị trường đã tăng khá tốt, cổ phiếu phân hóa theo nhóm, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa là những cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 5, thị trường đã có dấu hiệu hạ nhiệt vì kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng.

"Chuyển biến tích cực của thị trường thời gian qua chủ yếu do tâm lý tích cực và sự kỳ vọng của nhà đầu tư, chứ chưa phải đến từ nội tại của DN và nền kinh tế. Đó cũng là lý do khiến thị trường dao động, "tăng, chỉnh" liên tục rất khó chịu. Vì vậy, nhà đầu tư cần tránh lo lắng thái quá, cũng đừng nôn nóng "mua đuổi" mà nên kiên nhẫn quan sát và chờ chu kỳ mới khi đã lỡ sóng ở một vài cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu nào đó" - ông Minh nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Đông Á (DAS), cho rằng thị trường từ cuối tháng 4 đến nay vừa rung lắc vừa đi lên, dòng tiền liên tục nhảy từ nhóm cổ phiếu này sang nhóm khác là do dòng tiền chưa đủ mạnh để có thể kéo một nhóm ngành tăng lâu dài. Chưa kể nhà đầu tư cũng có tâm lý "ăn chắc" nên lời 5%-10% hay cao nhất 15%-17% là bán chứ ít đợi lâu hơn nên các nhóm cổ phiếu khó duy trì đà tăng bền vững.

Cũng theo ông Tuấn, dòng tiền vào thị trường chưa mạnh còn do DN vẫn đang xoay trở trong khó khăn, áp lực trả nợ trái phiếu vẫn còn nhiều, xuất khẩu, bán lẻ, tiêu dùng chưa thực sự hồi phục. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng dù có giảm nhưng vẫn còn cao. "Nếu tham gia thị trường giai đoạn này, nhà đầu tư phải biết chia dòng tiền ra để vào các nhóm ngành theo chiến lược có công cụ phân tích. Đặc biệt phải theo dõi, bám sát thị trường để có thể giao dịch nhanh nhất thì lợi nhuận sẽ đạt kỳ vọng" - ông Tuấn nói.