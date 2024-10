Lãi lớn từ công ty liên kết, "ông trùm” nắm cổ phần loạt doanh nghiệp nông nghiệp, thuỷ sản báo lợi nhuận quý 3 tăng vọt

CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt gần 5.084 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận giá trị đạt 976 tỷ đồng, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đi ngang đạt mức 19%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm 13% còn mang lại 154 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính lại tăng vọt 40%, đạt 243 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lãi từ công ty liên kết ghi nhận tới 147 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận vỏn vẹn 2 tỷ đồng, tăng đột biến so với thực hiện quý 3/2023.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của PAN đạt 344 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 187 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ 2023.

Về cơ cấu doanh thu quý 3 theo từng lĩnh vực kinh doanh, Thủy sản đóng góp 59%, Nông nghiệp đóng góp 28% và Thực phẩm đóng gói đóng góp 13% vào doanh thu hợp nhất quý.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PAN ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11.917 tỷ và 720 tỷ đồng; tương ứng tăng 32% và 58% so với thực hiện cùng kỳ. Như vậy, PAN đã thực hiện được 82% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu 2024, lĩnh vực thủy sản mang lại 5.981 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 50%) trong tổng doanh thu. Theo sau, lĩnh vực nông nghiệp mang lại 4.245 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 36% tổng doanh thu. Trong khi đó, mảng thực phẩm đóng gói chiếm 14% cơ cấu doanh thu, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ 2023.

Theo giải trình biến động KQKD, Tập đoàn PAN cho biết các mảng kinh doanh chính như giống cây trồng và gạo, khử trùng và nông dược, tôm xuất khẩu, cá tra xuất khẩu, bánh kẹo, nước mắm đóng chai, hạt đóng gói,.. đều có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Thêm vào đó, việc hoàn tất ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên kết tại công ty thành viên, thực hiện hợp nhất công ty con cũng giúp kết quả kinh doanh kỳ này tăng trưởng.

" Tăng trưởng cao liên tục từ hoạt động kinh doanh cốt lõi được duy trì từ quý 1 tới quý 3, cộng thêm lợi nhuận từ việc hoàn tất ghi nhận khoản đầu tư vào công ty liên kết tại VFC đã mang lại kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cao nhất từ trước tới nay của Tập đoàn ", Pan nêu rõ.

Tính tới 30/9/2024, tổng tài sản của Tập đoàn PAN tăng 17,4% so với đầu năm lên 23.710 tỷ đồng; chiếm phần lớn là tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn có giá trị tới 12.688 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản chứng khoán kinh doanh ghi nhận giá trị 10.576 tỷ đồng, tăng thêm 3.900 tỷ đồng từ đầu năm.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 38,7% so với đầu năm, lên 12.458 tỷ đồng, tương ứng gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết quý 3/2024 đạt gần 1.578 tỷ đồng.