Lãi quý 4/2024 của Đạm Cà Mau giảm 74%, lên kế hoạch 2025 giảm 32%

Thông tin tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư ngày 23/12, CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán DCM) cho biết trong quý 4/2024, doanh thu công ty đạt khoảng 4.400 tỷ đồng – tăng 26% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 141 tỷ đồng – giảm 74%.

Trước đó, Báo cáo tài chính hợp nhất 3 quý đầu năm cho biết, doanh thu 9 tháng đạt 9.555 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ, còn lợi nhuận trước thuế đạt 1.129 tỷ đồng – tăng 58%.

Với con số quý 4 như trên, tính chung cả năm 2024, Đạm Cà Mau đạt 1.270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – tăng 1,2% so với năm trước.

CTCK Vietcap cho rằng chênh lệch tăng trưởng giữa doanh thu và lợi nhuận của quý 4 là do (1) giá khí đầu vào cao hơn dự kiến, sau quyết toán cuối năm và ghi nhận trong quý 4, (2) tỷ giá USD/VND cao hơn dự kiến, đẩy giá khí đầu vào lên cao, (3) chi phí bảo trì cao hơn do quyết toán vào cuối năm, ghi nhận trong quý 4/2024 và (4) giá bán trung bình thấp hơn so với cùng kỳ.

Năm 2025, Đạm Cà Mau đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu hợp nhất 13.983 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 864 tỷ đồng – giảm 32% so với năm 2024 và LNST 774 tỷ đồng.

Đánh giá về tác động của việc áp thuế Giá trị gia tăng (VAT) với mức thuế suất 5%, Đạm Cà Mau ước tính khoản khấu trừ thuế GTGT đầu vào chiếm khoảng 3,8% tổng giá vốn hàng bán năm 2024 của công ty, tức khoảng 423 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ công ty hỗ trợ nông dân bằng cách giảm giá bán trung bình. Vietcap ước tính con số này trung bình khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm cho giai đoạn 2025-2028.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, Đạm Cà Mau đề ra kế hoạch cho 18 dự án trong giai đoạn 2024-2030, tập trung chủ yếu vào phát triển kho bãi để (1) tận dụng tăng cường tích trữ nguyên liệu đầu vào giá rẻ và (2) đẩy nhanh giao hàng để nắm bắt giá bán trung bình tăng.

Công ty cũng sẽ mở rộng công suất thiết kế của nhà máy urê lên 125% (khoảng 1 triệu tấn/năm) với vốn đầu tư là 836 tỷ đồng và dự kiến vận hành thương mại vào năm 2028, sử dụng nguồn khí bổ sung từ các mỏ Nam Du - U Minh và Khánh Mỹ - Đầm Dơi.

Bên cạnh đó, Đạm Cà Mau thực hiện đa dạng hóa kinh doanh bằng việc (1) Phát triển bến cảng (Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để hỗ trợ kinh doanh NPK và cung cấp dịch vụ thương mại cho khách hàng bên ngoài sau năm 2028 và (2) mở rộng sang trồng trọt, chế biến và xuất khẩu trái cây, dự kiến triển khai vào năm 2028.