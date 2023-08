Lãi ròng quý 2 của các công ty niêm yết giảm 13%

Trong báo cáo phân tích mới đây, VNDirect nhận định lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đang được cải thiện theo từng quý.

Theo ước tính của VNDirect, lợi nhuận ròng quý 2/2023 của các công ty niêm yết trên 3 sàn (HoSE, HNX, UPCOM) giảm 12,9% so với cùng kỳ, song con số này đã cải thiện so với quý 1/2023.

Có 13 doanh nghiệp trong VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý 2, dẫn đầu là VHM (+1.348% so với cùng kỳ), STB (+139%) và SSI (+64%). Ngược lại, lợi nhuận ròng của MWG, MSN giảm mạnh lần lượt 98%, 89% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của HPG cũng sụt giảm 64%, còn NVL ghi nhận khoản lỗ 153 tỷ đồng trong quý 2.

Về kết quả kinh doanh từng nhóm ngành, VNDirect đánh giá nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính đã dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận của thị trường. Theo đó, sau khi lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ trong quý 1, dịch vụ tài chính đã quay trở lại tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 với mức tăng 943% so với cùng kỳ. Ngành bất động sản ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 41% so với cùng kỳ trong quý 2, riêng nhóm ngành này đã đóng góp 3,8 điểm % vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận 9.625 tỷ đồng của VHM.

Hướng ngược lại, dầu khí, hóa chất, kim loại và bán lẻ kéo chậm tăng trưởng lợi nhuận thị trường. Trong đó, lãi ròng của nhóm dầu khí giảm 74% so với cùng kỳ, chủ yếu do BSR ghi nhận lợi nhuận giảm 87%. Các doanh nghiệp hóa chất cũng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh do giá phốt pho và phân bón vẫn ở mức thấp. Về phần mình, lợi nhuận ròng nhóm ngành kim loại giảm 88% trong quý 2 do nhu cầu suy yếu và giá thép thấp hơn đáng kể so với một năm trước.

Đáng chú ý, mặc dù các cổ phiếu tăng mạnh trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng bán lẻ lại là một trong những ngành có lãi ròng giảm mạnh nhất do nhu cầu yếu và cạnh tranh giá gay gắt giữa những doanh nghiệp đầu ngành.

Ngoài ra theo ước tính của VNDirect, biên lợi nhuận gộp của thị trường trong quý 2 (không bao gồm ngân hàng) đã cải thiện lên 16,5% từ mức 15,4% quý 1. Trong đó, biên lợi nhuận gộp của bất động sản đã tăng lên 31% từ mức 21,6% quý trước, chủ yếu nhờ VHM ghi nhận bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2. Các nhóm ngành khác cũng chứng kiến biên lợi nhuận gộp cải thiện như dịch vụ hỗ trợ (+4,8% điểm %), kim loại công nghiệp (+1,8% điểm %) và sản xuất thực phẩm (+1,9% điểm %).