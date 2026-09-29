Lãi suất BIDV ngày 29/9: Gửi tiết kiệm 1 tỷ nhận lãi 80 triệu trong trường hợp sau

Lãi suất tiết kiệm BIDV mới nhất

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến của BIDV ngày 29/9, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 0,5% đến 6,8%/năm tùy kỳ hạn.

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1-3 tuần đang được áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm. Với kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, BIDV cùng niêm yết mức 4,75%/năm.

Lãi suất tăng đáng kể khi khách hàng lựa chọn gửi tiền từ 6 tháng trở lên. Theo đó, các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng cùng được hưởng mức 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của BIDV hiện ở mức 6,8%/năm. Kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng được áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi tiền gửi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng hưởng lãi suất 6,8%/năm.

Như vậy, mức lãi suất tiết kiệm online cao nhất BIDV đang niêm yết đại trà là 6,8%/năm, áp dụng tại một số kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trường hợp gửi tiết kiệm BIDV được hưởng lãi suất 8%/năm

Bên cạnh biểu lãi suất áp dụng đại trà, BIDV hiện có chính sách ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên. Theo thông tin từ BIDV, chương trình được triển khai từ ngày 18/6 đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.

Chương trình dành cho khách hàng ưu tiên hiện hữu nhận được lời mời tham gia từ BIDV thông qua các kênh như email, BIDV SmartBanking hoặc SMS.

Theo đó, khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình có cơ hội nhận các đặc quyền, trong đó BIDV giới thiệu ưu đãi tiền gửi với lãi suất lên tới 8%/năm.

Đáng chú ý, một trong những điều kiện liên quan đến tiền gửi được BIDV công bố là khách hàng có tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với số tiền từ 300 triệu đồng.

Như vậy, mức 8%/năm không phải lãi suất tiết kiệm được áp dụng đại trà cho tất cả khách hàng gửi từ 300 triệu đồng. Khách hàng còn phải thuộc nhóm khách hàng ưu tiên hiện hữu, nhận được lời mời và đáp ứng các điều kiện cụ thể của chương trình.

Giả sử khách hàng đủ điều kiện hưởng mức lãi suất 8%/năm và gửi 300 triệu đồng trong 12 tháng, số tiền lãi nhận được khi đáo hạn vào khoảng 24 triệu đồng. Tổng số tiền cả gốc và lãi khi đó đạt khoảng 324 triệu đồng.

Tương tự, nếu gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng với mức lãi suất 8%/năm, tiền lãi nhận được vào khoảng 80 triệu đồng, tương đương bình quân khoảng 6,67 triệu đồng/tháng. Khi đáo hạn, tổng số tiền cả gốc và lãi đạt khoảng 1,08 tỷ đồng.

Trong trường hợp lựa chọn kỳ hạn 6 tháng và vẫn được áp dụng mức lãi suất 8%/năm, khoản tiền gửi 300 triệu đồng sẽ mang về khoảng 12 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng. Với số tiền gửi 1 tỷ đồng, khoản lãi tương ứng vào khoảng 40 triệu đồng.