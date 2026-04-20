Lãi suất biến động: Người mua bất động sản cần chiến lược tài chính mới

Dòng tiền phân hóa dưới áp lực lãi suất

Thị trường bất động sản trong quý I/2026 đang cho thấy sự chững lại rõ rệt khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên dòng tiền của người mua.

Tại một số ngân hàng, lãi suất vay có thời điểm lên tới 15–16%/năm. Chi phí vốn tăng mạnh khiến bài toán tài chính trở nên khó hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy. Nếu như trước đây, quyết định mua nhà có thể được đưa ra khá nhanh, thì hiện tại người mua buộc phải cân nhắc kỹ hơn về khả năng trả nợ dài hạn.

Thực tế, lãi suất tăng đang tác động trực tiếp đến hai nhóm chính trên thị trường. Thứ nhất là nhóm khách hàng đã mua nhà trước đó, nay bắt đầu bước vào giai đoạn hết ưu đãi lãi suất và đối mặt với áp lực trả nợ tăng mạnh. Thứ hai là nhóm nhà đầu tư sử dụng vốn vay, buộc phải tạm dừng hoặc thu hẹp hoạt động để tái cơ cấu dòng tiền trong bối cảnh chi phí tài chính leo thang.

Diễn biến này khiến dòng tiền trên thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Thay vì lan tỏa rộng như trước, dòng vốn đang có xu hướng co lại và tập trung vào các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, đáp ứng nhu cầu ở thật và có khả năng khai thác ổn định.

Xu hướng này không phải là mới trên thị trường khu vực. Tại Bangkok (Thái Lan), sau giai đoạn phát triển nóng, những dự án gắn với hạ tầng giao thông như metro, hoặc có hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh vẫn duy trì được thanh khoản và đà tăng giá, trong khi các sản phẩm kém chất lượng dần bị đào thải.

Tại Việt Nam, xu hướng tương tự đang dần hình thành, với mức độ phân hóa ngày càng rõ. Thị trường hiện không chỉ phân chia theo phân khúc giá, mà còn theo vị trí và năng lực của chủ đầu tư. Những dự án có pháp lý rõ ràng, nằm tại khu vực có kết nối hạ tầng tốt như metro, đường vành đai, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ đang chiếm ưu thế.

Ngược lại, các sản phẩm thiếu nền tảng khai thác, xa trung tâm hoặc không đáp ứng nhu cầu thực đang dần mất thanh khoản, buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng chú trọng chất lượng và giá trị sử dụng.

Theo ông Troy Griffiths, Cố vấn cấp cao Savills Việt Nam, mặt bằng lãi suất tăng đang trực tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường, đồng thời khiến người mua trở nên thận trọng hơn và có xu hướng ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp với khả năng chi trả.

Người mua cần chiến lược tài chính an toàn

Dù thị trường đang điều chỉnh, bất động sản vẫn là kênh có độ ổn định cao hơn so với nhiều loại tài sản khác. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận: thay vì mua theo kỳ vọng tăng giá, người mua hiện buộc phải tính toán kỹ dòng tiền, đặc biệt là khả năng chịu đựng áp lực lãi vay trong dài hạn.

Chính bối cảnh này đang tạo ra một tiêu chí lựa chọn mới: ưu tiên các dự án có chính sách tài chính hỗ trợ rõ ràng, giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Trên thị trường, một số dự án bắt đầu đưa ra các mô hình hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm kích thích thanh khoản. Trong đó, khu đô thị công nghiệp Dragon Eden do Công ty Cổ phần Mai Bá Hương phát triển là một ví dụ điển hình khi áp dụng chính sách cho phép khách hàng vay tới 75% giá trị hợp đồng, đồng thời không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng đầu.

Với cơ chế này, người mua gần như có một "khoảng đệm tài chính" đủ dài để ổn định dòng tiền, thay vì phải đối mặt ngay với áp lực trả nợ trong bối cảnh lãi suất còn biến động. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, nhất là với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính.

Không chỉ dừng ở chính sách tài chính, các dự án có thanh khoản tốt trong giai đoạn hiện nay thường hội tụ thêm các yếu tố như pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực tế.

Điều này lý giải vì sao những sản phẩm đáp ứng đồng thời cả yếu tố "tài chính – pháp lý – nhu cầu ở thực" vẫn duy trì được sức mua, ngay cả khi thị trường chung trầm lắng. Minh chứng là ở giai đoạn 1, khoảng 80% sản phẩm trong giỏ hàng được tiêu thụ ngay trong ngày đầu tiên mở bán.

Theo các chuyên gia, thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, trong đó dòng vốn – cả từ ngân hàng lẫn nhà đầu tư – sẽ ưu tiên cho những dự án có tính khả thi cao và phù hợp nhu cầu thực. Đồng thời, chỉ những chủ đầu tư có nền tảng tài chính vững, khả năng cân đối dòng tiền và chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ khách hàng mới có thể duy trì sức cạnh tranh.

Ở góc độ người mua, điều này cũng đồng nghĩa với việc cần thay đổi tư duy: không chỉ chọn sản phẩm tốt, mà phải chọn đúng cấu trúc tài chính phù hợp. Trong bối cảnh hiện tại, những dự án có chính sách giãn áp lực dòng tiền như Dragon Eden đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với những người mua muốn "đi đường dài" thay vì chịu rủi ro ngắn hạn từ lãi suất.