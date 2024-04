Lãi suất “chạm đáy”, người vay mua nhà hưởng lợi

Theo chuyên gia, việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay mua nhà không chỉ là giải pháp tăng trưởng tín dụng mà còn nhằm hỗ trợ đầu ra cho thị trường bất động sản, kích thích nhu cầu vốn mua nhà.

Ngân hàng đua nhau hạ lãi suất

Thực tế, từ cuối năm 2023 đến nay, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh. Mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn dưới 2%/năm ngày càng phổ biến. Điều đó khiến người dân có tiền không mặn mà với kênh tiền gửi tiết kiệm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện đã giảm về mức trung bình 5-6%/năm trong 2 năm đầu tiên, lãi suất thả nổi khoảng 9-10%/năm. Nhu cầu mua bất động sản dần cải thiện khi trở ngại về bài toán lãi suất chỉ còn là thứ yếu.

Lãi suất cho vay mua nhà giảm mạnh. Ảnh minh họa

Hiện lãi suất ưu đãi vay mua nhà của nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV chỉ dao động 5-6%, cao hơn một chút so với nhóm nhà băng ngoại. Một số nhà băng tư nhân khác như BVBank, SHB, ACB... cũng tham gia vào cuộc đua cho vay giá rẻ với gói vay mua nhà lãi suất từ 5-8% một năm, tuy nhiên thời hạn được ưu đãi lãi suất thường ngắn hơn so với nhóm nhà băng ngoại.

Chuyên gia nhận định, lãi suất cho vay thấp và sẽ thấp hơn nghĩa là lãi suất huy động đang rất thấp và còn thấp hơn. Với chính sách tiền rẻ như hiện nay, lạm phát sẽ còn giữ ở mức cao. Để đối phó với lạm phát, người dân có xu hướng rút tiền từ ngân hàng sang các kênh đầu tư khác. Nhưng hiện tại, thị trường chứng khoán chưa ổn định. Giá vàng đã tăng rất cao. Trong khi, giá bất động sản thời gian qua có xu hướng giảm, nhu cầu về nhà ở của người dân luôn có và tăng cao, nên khi mặt bằng lãi vay giảm sẽ kích thích nhu cầu vay vốn mua nhà.

Ghi nhận từ Batdongsan.com.vn, nhiều loại hình bất bất động sản chứng kiến lực cầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngoài chung cư, nhà riêng, các sản phẩm khác như villa, nhà phố đều tăng từ 12-15%... Thị trường đã sôi động về nguồn cầu, còn giá một vài phân khúc tiếp tục được đẩy lên cao khi nhu cầu leo thang vượt đỉnh cũ.

Nhu cầu vay mua nhà tăng mạnh. Ảnh: The Standard

"Lãi suất cho vay mua nhà thấp nên người dân đổ xô mua nhà rất nhiều. So với thời điểm cuối năm 2023, lượng khách chốt tăng mạnh. Chưa kể, thủ tục giải ngân hồ sơ cho khách hàng khá dễ dàng nên người mua nhanh chóng tiếp cận được vốn vay", đại diện An Gia nói.

Mặt khác, nhiều chủ đầu tư cũng tích cực tung ra các giải pháp kích cầu, chuẩn bị sẵn nguồn cung để đưa ra thị trường. Trong đó, các dự án có mức giá vừa túi tiền, pháp lý minh bạch, có thể ở hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh ngay được người mua quan tâm.

Chủ đầu tư tích cực kích cầu

Đại diện An Gia cho biết, ở thời điểm hiện tại, lãi suất không còn là vấn đề đối với người vay mua nhà. Lượng khách hàng vay mục đích đầu tư bất động sản có chiều hướng giảm trong khi đa phần người đi vay hiện tại xuất phát từ nhu cầu ở thực.

Do đó, bên cạnh yếu tố giá, công ty cũng hợp tác với các ngân hàng lớn để hỗ trợ vốn vay dài hạn và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp, hỗ trợ tối đa người mua nhà.

Ví dụ, với nhà phố biệt lập The Standard (Tân Uyên), khách mua cần vay vốn chỉ cần thanh toán khoảng 10% là có thể nhận nhà ở ngay và lũy kế đến quý 2/2025 đóng tổng cộng 30%. Còn lại, ngân hàng cho vay, chủ đầu tư hỗ trợ 2 năm không lãi, ân hạn nợ gốc. Giả sử khách có nhu cầu mua căn nhà phố 1 trệt 2 lầu, giá bán khoảng 5,5 tỷ, chỉ cần trả trước khoảng 550 triệu đồng.

Khu biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên

Chị Hoài Diễm (45 tuổi, Tân Uyên) cho biết, điều thuyết phục gia đình chị là chính sách thanh toán từ 10% nhận nhà ở ngay hoặc để khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền.

"Chúng tôi tính mua thêm căn nhà phố trong khu biệt lập The Standard làm tài sản tích lũy cho con cái, để cho thuê hoặc đầu tư dài hạn do giá nhà liền thổ vẫn duy trì đà tăng. Chưa kể, dự án có mức giá dễ tiếp cận, hiện trạng hoàn thiện, tiện ích đồng bộ, phù hợp với nhu cầu khai thác cho thuê", chị Diễm nói.

Cùng chính sách thanh toán 10%, chủ đầu tư còn ban hành chính sách cam kết thuê một số sản phẩm nhà phố và shophouse với ưu đãi cho thuê từ 25-40 triệu mỗi tháng. Hợp đồng thuê kéo dài đến 18 tháng. Chính sách giúp mang tới cơ hội cho nhà đầu tư, có thể sở hữu sản phẩm đầu tư sinh lời ngay, không chịu áp lực tài chính ban đầu.

Theo An Gia, nhờ lối phát triển sản phẩm khác biệt cùng số lượng hạn chế, nhà phố biệt lập The Standard ghi nhận nhu cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. "Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước vốn đòi hỏi cao về chất lượng không gian sống. Chưa kể, đây là loại hình bất động sản có tính tích lũy và an toàn cao, đảm bảo tăng trưởng về giá", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên), khu biệt lập The Standard có quy mô khoảng 374 căn nhà phố và shophouse. Dự án sở hữu lợi thế kết nối do liền kề KCN VSIP 3, tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 tương lai, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, trung tâm thương mại, kho bãi logistics...

Hiện dự án đã hoàn thành bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân.

Thông tin dự án: The Standard (Khu nhà ở Lê Gia Plaza)