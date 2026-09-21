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Lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã lên 10,7%/năm

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã lên 10,7%/năm

So với tháng 7, lãi suất cho vay bình quân đã tăng 0,2 điểm %. Và so với cách đây 1 năm, lãi suất cho vay bình quân đã tăng khoảng 3%/năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 8/2026.

Đối với lãi suất cho vay, NHNN cho biết lãi suất cho vay bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-10,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,0%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

So với tháng 7, lãi suất cho vay bình quân đã tăng 0,2 điểm %. Và so với cách đây 1 năm, lãi suất cho vay bình quân đã tăng khoảng 3%/năm.

Lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,4%/năm.

Theo công bố của các ngân hàng, lãi suất cho vay bình quân có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng.

Tại BIDV, ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 8/2026 (dữ liệu được tính đến 31/7/2026) là 7,59%/năm.

Tại Woori Bank Việt Nam, lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 8/2026 là 5,98%/năm. BVBank công bố lãi suất cho vay bình quân là 10,8%/năm.

Lãi suất cho vay tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây trong bối cảnh lãi suất huy động thiết lập mặt bằng mới do áp lực thanh khoản.

NHNN cho biết, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,1-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,5-8,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,2-8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

So với tháng 7, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng đã tăng 0,2 điểm %; lãi suất kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm %. Và so với 1 năm trước, lãi suất huy động đã tăng khoảng 2,5 %/năm.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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