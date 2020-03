Lãi suất huy động sẽ giảm trong thời gian tới?

Báo cáo mới đây của chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các nhóm ngân hàng đều có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 2. Cụ thể, lãi suất của nhóm 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước giảm trung bình 0,1%, nhóm ngân hàng thư ng mại có vốn trên 5.000 tỷ đồng giảm 0,07%, nhóm ngân hàng thư ng mại có vốn dưới 5.000 tỷ đồng giảm 0,01%.

Trong tháng 2, kinh tế vĩ mô Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi diễn biến của dịch cúm Covid-19. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ còn tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó động lực chính của sản xuất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2019 tăng 11,4%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng mức tăng này là thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay. Khách quốc tế đến Việt Nam trong kỳ thống kê tháng Hai (21/1-20/2) giảm 37,7% so với tháng 1 và giảm 21,8% so với cùng kỳ, trong đó khách đến từ châu Á giảm 27,2%.

Đáng chú ý nhất là hai tháng đầu năm có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự khó khăn của các doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh.

Tác động tiêu cực của bệnh dịch cũng gây ảnh hưởng khiến gần hơn 16.000 doanh nghiệp tạm dừng việc kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Do hoạt động kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng giảm xuống nên nhu cầu vay vốn, tín dụng cũng giảm xuống khiến nhu cầu huy động của ngân hàng không còn lớn và lãi suất có xu hướng giảm trong tháng 2.

BVSC cho rằng, trong thời gian tới, nếu diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát thì có thể tiếp tục khiến hoạt động sản xuất, dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trước diễn biến trên, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ lãi suất cho vay cũng như khoanh nợ, giãn nợ đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trên cơ sở đó, BVSC cho rằng, lãi suất huy động có thể tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong thời gian tới.