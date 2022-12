Lãi suất, tỉ giá hạ nhiệt

. Ông ĐÀO MINH TÚ - Phó Thống đốc Thường trực NHNN:

Tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2%

NHNN luôn chỉ đạo các NH thương mại quan tâm và tạo điều kiện tối đa để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, dù tình hình khó khăn trong nước và thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động NH. Những NH chưa cam kết thì khẩn trương xây dựng và ban hành văn bản cam kết theo tinh thần kêu gọi của VNBA và công bố công khai cam kết giảm lãi suất.

Các NH thương mại cần coi việc giảm lãi suất, hỗ trợ DN và nền kinh tế là trách nhiệm; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động một cách tích cực nhất để có thể giảm lãi suất. Giảm lãi suất phải thực chất, không được tăng các loại phí; tập trung giải ngân vào những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu, sản xuất hàng phụ trợ, vào các lĩnh vực thuộc động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

. Ông ĐINH QUANG HINH - Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect:

Kỳ vọng lãi suất tiền gửi giảm nhẹ

Lãi suất huy động khó có khả năng giảm ít nhất là trong 6 tháng đầu năm 2023 do hạn chế thanh khoản trong bối cảnh thiếu niềm tin trên thị trường trái phiếu DN; nhu cầu huy động vốn của các NH tăng mạnh để bảo đảm các chỉ tiêu an toàn vốn, cũng như đáp ứng nhu cầu vay tăng cao của nền kinh tế. Tăng trưởng tiền gửi đã chậm hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng kể từ đầu năm 2022, do đó các NH phải tăng lãi suất huy động để thu hút thêm tiền gửi.

Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất tiền gửi có thể điều chỉnh nhẹ trong nửa cuối năm 2023 nhờ áp lực tỉ giá giảm cho phép NHNN hỗ trợ thanh khoản và ổn định mặt bằng lãi suất. Lạm phát trong nước được kiểm soát và đáp ứng mục tiêu của Chính phủ là giữ lạm phát trung bình năm 2023 dưới 4,5%. Chính phủ xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu DN.

. Ông TRƯƠNG TIẾN DŨNG - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM:

Đủ vốn để ổn định hàng hóa dịp Tết

Tết năm nay, với sự quan tâm của UBND TP HCM, các DN lương thực thực phẩm trên địa bàn thành phố được yêu cầu tham gia bình ổn, bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết. Các DN trong hội dự kiến tăng trưởng sản lượng hàng cho mùa Tết 15%-20% so với cùng kỳ. Mục tiêu là sản lượng không thiếu, giá không tăng, duy trì chất lượng đồng thời có chương trình khuyến mãi, hỗ trợ nhà phân phối để bán hàng. Các DN trong Hội Lương thực Thực phẩm mong muốn đóng góp vào sự ổn định cung và cầu hàng hóa tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Muốn vậy, DN kỳ vọng tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn từ NH.