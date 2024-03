Lãi suất tiết kiệm “rơi tự do”, rót tiền vào đâu để sinh lời tốt?

Chôn vốn 1 tỷ đồng chỉ thu về chỉ 3 triệu/tháng

Là người theo tư tưởng "ăn chắc mặc bền", anh Trần Văn Quân (30 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước nay chưa từng có ý định tham gia đầu tư vì sợ thua lỗ. Từ nhiều năm nay, tiền tích lũy anh đều chọn gửi ngân hàng và nhận lãi tiết kiệm. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, lãi suất tiết kiệm "rơi tự do" xuống mức thấp kỷ lục khiến tiền lãi nhận về "có cũng như không".

"Từ 9 - 10%/năm, đến hiện tại mọi thứ lại đảo chiều nhanh khó tin. Tại ngân hàng tôi đang gửi, mức lãi có kỳ hạn 6 tháng chỉ là 3,7%/năm. Như vậy, mỗi tháng tôi bị giam 1 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm thì cũng chỉ thu về được 3 triệu đồng tiền lãi. Với những kỳ hạn xa hơn như 12 tháng, mức tối đa nhận về cũng không đáng kể. Đó là chưa nhắc đến việc trượt giá khi tỷ lệ lạm phát năm nay được dự báo lên tới 4,5%, thậm chí còn cao hơn lãi suất tiết kiệm", anh Quân chia sẻ.

Sau một thời gian nản lòng với việc gửi tiết kiệm, anh Quân đang tính đến những phương án khác để phát triển quỹ tích lũy thay vì phải nhận chỉ vài triệu mỗi tháng. Trong số những phương án thường được nhắc tới, trái phiếu, cổ phiếu hay vàng là những kênh đầu tư khá "hot". Tuy nhiên, với những cá nhân chưa từng tham gia đầu tư trước đây như anh Quân, đây đều là những lựa chọn quá mạo hiểm khi thiếu kiến thức đầu tư.

Sau khi tham khảo nhiều bên, anh Quân quyết định chọn kênh bất động sản (BĐS) để chuyển hướng đầu tư trong giai đoạn lãi suất tiết kiệm sụt giảm. Vì chỉ là "tay mới" trong việc tìm kiếm và đánh giá các dự án cũng như muốn tiết kiệm thời gian tìm hiểu, anh tìm đến những chủ đầu tư lớn và uy tín trên thị trường với những chính sách bán hàng được đánh giá là tốt nhất ở thời điểm hiện tại cũng như trong dài hạn.

Thiên thời, địa lợi để "tiền đẻ ra tiền"

Với anh Quân, khi quyết định chuyển hướng sang BĐS cũng là lúc "thiên thời, địa lợi". Đầu tháng 2/2024, Vinhomes, chủ đầu tư lớn và uy tín nhất hiện nay, đã công bố chính sách thanh toán chưa từng có trên thị trường. Theo đó, chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" cho phép khách hàng mua trả góp sản phẩm tại phân khu The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP. HCM) với mức vay 70% giá trị sản phẩm trong thời hạn lên tới 15 năm cùng trần lãi suất cố định.

"Sau khi tìm hiểu và nhận được tư vấn chi tiết từ nhân viên của Vinhomes, tôi đã chọn đầu tư một căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Ocean Park. Vốn tự có tôi và gia đình chỉ cần chuẩn bị chưa đến 800 triệu đồng. Sau khi nhận nhà, tôi đã chọn giải pháp cho thuê căn hộ vì mọi thứ đều đã sẵn nong sẵn né", anh Quân vui vẻ nói.

Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp anh Quân sở hữu ngay một BĐS chất lượng cao với chi phí ban đầu tối thiểu cùng khoản thu nhập tốt hơn hẳn gửi tiết kiệm từ việc cho thuê

Theo nhiều chuyên gia, tham gia vào thị trường BĐS ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư như anh Quân đã bắt được cơ hội vàng. Vì giai đoạn gần đây, nguồn cung BĐS tiếp tục khan hiếm trong khi nhu cầu ở thực vẫn đang trên đà tăng. Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng BĐS đầu năm 2024 của chuyên trang batdongsan.com.vn, 65% người được hỏi vẫn dự định mua BĐS trong 1 năm tới, tăng đáng kể so với nửa cuối 2023.

Bên cạnh đó, giá thuê nhà giai đoạn cuối năm 2023, đầu năm 2024 cũng tăng 1 - 2 triệu đồng/căn/tháng, tương đương 10 - 20% so với đầu năm 2023. So với các kênh đầu tư khác, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê căn hộ vẫn ổn định ở mức 12,5%, một con số quá hấp dẫn so với mức 4 - 5%/năm của kênh gửi tiết kiệm.

"Việc được ân hạn nợ gốc trong thời gian đầu cũng như áp dụng trần lãi suất của Vinhomes giúp tôi và gia đình chủ động được trong việc hoạch định kế hoạch tài chính lâu dài. Khác với việc gửi tiết kiệm, đồng tiền có thể bị trượt giá vì lạm phát, giá trị của BĐS vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh khi thị trường sôi động trở lại. Trong những năm tới, sau khi hết thời hạn được hỗ trợ ân hạn nợ gốc, nếu có nhu cầu tôi vẫn có thể chuyển nhượng lại căn hộ này với giá trị lớn hơn. Vì dù sao Vinhomes vẫn là một thương hiệu hấp dẫn bậc nhất trên thị trường", anh Quân chia sẻ.

Một số chuyên gia đánh giá, việc mạnh tay công bố chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" của Vinhomes đã cho thấy quyết tâm vực dậy thị trường BĐS từ ông lớn này. Song song với mục tiêu dẫn dắt và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển vững mạnh, chương trình cũng mang lại lợi ích lớn cho khách hàng và các nhà đầu tư đủ tiềm lực tài chính, biết phân phối dòng tiền hợp lý ở thời điểm hiện tại.

