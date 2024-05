Lãi suất trên thế giới đang mỗi nơi một đường

Sau chu kỳ toàn cầu thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, quan điểm của các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đang bày tỏ quan điểm riêng của mình và lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo.

Dự kiến thời điểm các ngân hàng lớn cắt giảm lãi suất.

1/ THỤY SĨ

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào tháng Ba đã có một động thái bất ngờ là cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 1,50%, khiến đồng franc Thụy Sĩ về gầng ngang giá đồng USD và đồng Euro khi các nhà giao dịch đặt cược vào một đợt cắt giảm khác vào tháng 6.

Lạm phát của Thụy Sĩ tăng lên 1,4% trong tháng 4, nhưng vẫn nằm trong mục tiêu của SNB tháng thứ 11 liên tiếp.

Lãi suất và lạm phát ở Thụy Sỹ.

2/ THỤY ĐIỂN

Riksbank của Thụy Điển đã hạ lãi suất vay chuẩn xuống 3,75% từ mức 4% vào thứ Tư tuần vừa qua (8/5) và cho biết họ sẽ cắt giảm thêm nếu lạm phát ở mức vừa phải.

Giá tiêu dùng ở Thụy Điển đã tăng chậm lại, chỉ cao hơn chút ít so với mục tiêu 2% do nền kinh tế Thụy Điển chao đảo dưới áp lực lãi suất cao. Vấn đề nan giải tiếp theo của Riksbank là đồng tiền yếu và khả năng chi phí nhập khẩu cao hơn sẽ gây ra lạm phát.

Thụy Điển hạ lãi suất.

3/ KHU VỰC ĐỒNG EURO

Ngân hàng Trung ương Châu Âu được nhiều người dự đoán sẽ hạ lãi suất vào tháng 6, do lạm phát gần đạt mục tiêu 2% và tăng trưởng ảm đạm. Thị trường dự đoán ECB sẽ có khoảng ba lần cắt giảm trong năm nay.

Câu hỏi lớn là lãi suất của ECB có thể khác biệt bao xa so với lãi suất của với Fed. Các nhà hoạch định chính sách có thể lo lắng rằng lạm phát dai dẳng ở Mỹ là điềm báo về những điều sẽ xảy ra với các nền kinh tế phát triển.

Lạm phát và lãi suất ở EU.

4/ CANADA

Lạm phát ở Canada tăng lên 2,9% trong tháng 3 và tăng trưởng dân số đang thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên sự lạc quan từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem về việc kiểm soát áp lực giá đã làm gia tăng hy vọng Canada sắp cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch nhận thấy khoảng 60% khả năng Canada cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và hoàn toàn mong đợi chi phí đi vay sẽ thấp hơn vào tháng 7.

Ngân hàng Canada có thể bắt đầu nới lỏng tiền tệ từ giữa năm.

5/ VƯƠNG QUỐC ANH

Ngân hàng Anh đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 16 năm là 5,25% vào thứ Năm tuần qua (9/5), nhưng Thống đốc Andrew Bailey cho biết ông "mọi thứ lạc quan đang đi đúng hướng" và một phó thống đốc NHTƯ Canada đã bỏ phiếu cắt giảm lãi suất.

Ông Bailey cho biết BoE vẫn cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát - ở mức 3,2% trong tháng 3 - sẽ ở mức thấp trước khi cắt giảm lãi suất. Thị trường kỳ vọng đợt giảm đầu tiên vào tháng 8.

NHTƯ Anh giữ nguyên lãi suất 6 lần liên tiếp.

6/ MỸ



Fed đã giữ lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% kể từ tháng 7 năm 2023. Trong cuộc họp mới đây nhất, ngày 1/5, Fed giữ lãi suất ổn định và xoa dịu một số lo ngại. Sau các chỉ số lạm phát nóng lên, động thái tiếp theo của Fed sẽ là một đợt tăng lãi suất khác.

Chỉ số cổ phiếu S&P 500 của Phố Wall, giảm khoảng 4% trong tháng 4 (SPX).

Các nhà giao dịch, những người hồi tháng 1 đã kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm tới 150 điểm phần trăm trong năm nay, hiện giá chỉ còn hơn 40 điểm phần trăm. Lần giảm lãi suất đầu tiên sẽ được ấn định vào tháng 9.

7/ NEW ZEALANDTổ chức Hợp tác và Phát triển

Kinh tế tuần qua cho biết lạm phát ở New Zealand ở mức 4%, có khả năng cao hơn mục tiêu 1% -3% của Ngân hàng Dự trữ New Zealand do tình trạng di cư làm tăng nhu cầu trong nước.



Các nhà đầu tư không mong đợi việc cắt giảm lãi suất từ nay đến tháng 10 hoặc tháng 11.

8/ ÚC

Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 12 năm là 4,35% vào thứ Ba tuần vừa qua (7/5). Dự kiến chi phí đi vay của Úc sẽ không giảm trong năm nay vì dự báo lạm phát tăng và chính phủ ưu tiên các hộ gia đình được miễn thuế từ tháng Bảy.

Thị trường tương lai dự kiến có 20% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 8.

Lãi suất của NHTƯ New Zealand

9/ NA UY



Ngân hàng trung ương Na Uy hôm 3/5 đã tỏ thái độ muốn thắt chặt tiền tệ hơnnữa, khi giữ lãi suất ở mức 4,50% và cảnh báo lãi suất có thể ở mức đó “lâu hơn so với suy nghĩ trước đây”.

Lập trường này là do nền kinh tế mạnh mẽ và lạm phát cơ bản, được báo cáo lần cuối ở mức 4,5%, vượt xa mục tiêu 2%.

Ngân hàng Norges đã dự định cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nhưng hầu hết các nhà kinh tế hiện dự kiến sẽ không có động thái nào như vậy trước tháng 12 hoặc thậm chí vào năm tới.

Lạm phát và chính sách của Na Uy

10/ NHẬT BẢN



Ngân hàng Nhật Bản là trường hợp ngoại lệ, trong tháng Ba đã tăng lãi suất rồi mới thoát khỏi âm, lần tăng lãi suất đầu tiên sau 17 năm.

Tuy nhiên, động thái này không thu hẹp được khoảng cách lớn giữa chi phí vay của Nhật Bản và Mỹ, đẩy đồng yên xuống mức thấp mới trong 34 năm và khiến chính phủ phải can thiệp để tăng giá đồng tiền.

Thống đốc BOJ Kazuo tuần này, nói rằng ngân hàng trung ương có thể hành động nếu đồng yên yếu đẩy lạm phát lên cao.

Lãi suất của Nhật Bản.

