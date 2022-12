Lãi suất và tỷ giá sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới?

Trong báo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, trong tháng 11, mặt bằng lãi suất tăng 0,5 – 0,6 điểm %. Theo đó, từ đầu năm tới nay, nhiều NHTM cổ phần đã tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn với mức tăng 2,2 – 2,6 điểm %. Tại những ngân hàng TMCP vừa và nhỏ, cá biệt có thể ghi nhận mức xấp xỉ 10% cho kỳ hạn 6 tháng.

VCBS cho rằng xu hướng tăng của lãi suất huy động cũng được xem là phản ứng hợp lý khi mặt bằng lãi suất ở nhiều quốc gia đang trong xu hướng tăng. Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, và mặt bằng lãi suất huy động có thể tăng 2,5 - 3 điểm % trong cả năm 2022.

Trong bối cảnh lãi suất huy động chịu áp lực tăng, nhóm phân tích dự báo lãi suất cho vay khó có thể tránh khỏi những áp lực nhất định. Áp lực tăng lên lãi suất cho vay sẽ có độ trễ so với thời điểm tăng của lãi suất huy động, và có sự phân hoá giữa mức tăng, thời điểm tăng giữa các ngành nghề.

Với tỷ giá, trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm nhẹ giá bán ngoại tệ can thiệp từ 24.870 xuống 24.860 VND/USD. Theo đó, tỷ giá giao dịch tại NHTM hạ nhiệt đáng kể. Diễn biến này đi kèm với diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới thuận lợi hơn khi chỉ số US Dollar Index có dấu hiệu tạo đỉnh. Thậm chí, ngày 14/12, NHNN công bố giá mua ngoại tệ can thiệp thị trường với hình thức mua ngay tại mức 23.450 VND/USD thấp hơn đáng kể tỷ giá đang giao dịch tại các NHTM. Cùng với đó, mức tăng nhanh mặt bằng lãi suất phần nào làm giảm đáng kể áp lực lên tỷ giá.

Theo VCBS, tỷ giá giao dịch tại các NHTM từ đầu năm tới 15/12 tăng 710 VND đạt 23.630 - 23.650VND/USD, tương ứng VND giảm giá khoảng 3,09% so với đồng USD; với các diễn biến khá thuận lợi trong thời gian gần đây, mức giảm giá VND so với USD là mức tương đối thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Mặc dù tốc độ tăng lãi suất đã bắt đầu chậm lại, nhưng xu hướng tăng lãi suất của các NHTW chưa chấm dứt điển hình là Fed, ECB hay BOE. Trong đó, ECB thậm chí đã đưa ra thông điệp về lộ trình tăng lãi suất chậm rãi nhưng thời gian tăng kéo dài hơn. Do vậy, VCBS cho rằng VND sẽ vẫn còn dư địa giảm giá so với đồng USD cho năm nay và thậm chí sang năm 2023 với mức dự báo giảm giá khoảng 3 - 4%.