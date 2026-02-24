Lãi suất vay mua nhà lên tới 12–14%/năm, tôi đang chờ cơ hội săn "hàng ngộp" ở Hà Nội

Tôi có khoảng 2 tỷ đồng tiền tích lũy sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội. Có thời điểm tôi tin rằng số tiền đó đủ để tiến gần tới một căn hộ 2 phòng ngủ ở khu vực ven đô. Nhưng khi giá nhà tăng nhanh trong hơn một năm qua, khoảng cách giữa tôi và căn hộ mong muốn lại bị kéo giãn.

Những căn từng có giá 2–2,5 tỷ đồng hơn một năm trước thì đến cuối năm 2025 đã phổ biến ở mức 3,5–4 tỷ đồng. Tôi càng đợi tích lũy, mặt bằng giá càng cao. Có căn tôi hỏi hồi tháng 6/2025 giá khoảng 3,3 tỷ đồng, một tháng sau đã tăng lên 3,8 tỷ và đến cuối năm chủ nhà rao 4,2 tỷ đồng. Với 2 tỷ trong tay, nếu mua căn hộ khoảng 3,5 - 4 tỷ, tôi vẫn phải vay thêm 1,5-2 tỷ đồng.

Tôi nghĩ cơ hội mua nhà của tôi sắp đến. Tôi thấy nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất cho vay mua bất động sản. Trên nhiều diễn đàn, không ít nhà đầu tư than, lãi suất cho vay mua nhà lên tới 12-14%/năm.

Tôi nhớ giai đoạn 2023, khi lãi suất tăng mạnh, thị trường từng xuất hiện nhiều trường hợp phải bán nhà vì không xoay được dòng tiền. Không ít căn hộ được rao bán với mức giá cắt lỗ trung bình 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Khi chi phí vốn tăng nhanh, đòn bẩy tài chính trở thành áp lực rõ rệt đối với người vay cao.

Hiện nay, lãi suất quay lại vùng 12–14%, thời gian cố định lãi suất ngắn hơn và điều kiện vay chặt chẽ hơn. Tôi cho rằng áp lực sẽ tiếp tục dồn lên nhóm vay nhiều, đặc biệt là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy lớn. Khi dòng tiền bị siết lại, khả năng phải bán ra để giảm gánh nặng tài chính là điều có thể xảy ra.

Vì vậy, thay vì cố vay lớn để mua ngay, tôi chọn chờ đợi. Tôi theo dõi thị trường với kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những căn cần bán gấp, mức giá điều chỉnh hợp lý hơn so với mặt bằng chung. Với người có tiền mặt, dù chưa đủ thanh toán toàn bộ, vị thế thương lượng thường tốt hơn khi thị trường trầm lắng. Tôi kỳ vọng nếu một căn hộ 4 tỷ giảm về khoảng 3,2–3,3 tỷ đồng, bài toán sẽ dễ thở hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi giá giảm 500 triệu đến 1 tỷ đồng, với vốn tự có khoảng 2 tỷ, tôi vẫn phải vay thêm hơn 1 tỷ đồng. Trong bối cảnh lãi suất cao, khoản vay đó vẫn là áp lực đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, tôi cũng băn khoăn về khả năng tiếp cận tín dụng. Thị trường từng có thời điểm nhiều ngân hàng hạn chế giải ngân hoặc hết room cho vay bất động sản. Nếu tìm được căn phù hợp nhưng không vay được phần còn thiếu, kế hoạch mua nhà cũng sẽ gặp trở ngại.

Lãi suất 12–14%/năm đồng nghĩa với việc chi phí trả nợ hàng tháng tăng đáng kể. Nếu vay khoảng 1–1,2 tỷ đồng, tôi phải tính toán kỹ khả năng gồng gánh trong vài năm tới, nhất là khi lãi suất có thể biến động và thu nhập không phải lúc nào cũng tăng đều.

Có thể thị trường sẽ đi ngang trong vài năm nếu lãi suất duy trì ở mức cao. Cũng có thể sẽ xuất hiện thêm các trường hợp "ngộp" do áp lực tài chính. Tôi không chắc giá sẽ giảm sâu, nhưng tôi tin rằng trong bối cảnh này, sự thận trọng là cần thiết. Với 2 tỷ đồng, tôi chưa thể mua nhà ngay lúc này. Tôi chọn quan sát và chờ cơ hội phù hợp hơn, thay vì vay quá sức chỉ để sở hữu nhà sớm hơn vài năm.

*Chia sẻ của anh T.N.M (Hà Nội)



