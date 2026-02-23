Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

23-02-2026 - 20:40 PM | Smart Money

Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở Cần Thơ và TPHCM trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Chiều 23-2 (mùng 7 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số ở miền Tây và TPHCM đã tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài là Kiên Giang và TPHCM.

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ- Ảnh 1.

Thêm một khách hàng trúng độc đắc 4 vé Kiên Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 22-2, giải độc đắc (dãy số 690669) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ- Ảnh 2.

Giải an ủi và giải nhất của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Lâm Chứ

Sau khi một khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Kiên Giang đã đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ để đổi thưởng vào chiều tối 22-2, thì đến chiều 23-2, thêm một khách hàng đến đây đổi thưởng 4 vé trúng độc đắc. Như vậy, hiện còn 11 vé Kiên Giang trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải an ủi và giải nhất của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TP Cần Thơ. Đến chiều 23-2, những khách hàng trúng an ủi 42 vé và trúng giải nhất 4 vé Kiên Giang đã đến đại lý vé số Lâm Chứ ở TP Cần Thơ để đổi thưởng.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 510389) đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ- Ảnh 3.

Giải an ủi và giải khuyến khích của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuy nhiên, đến chiều 23-2, một khách hàng trúng giải an ủi và giải khuyến khích nguyên lốc (160 tờ) vé số TPHCM đã đến đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TPHCM để đổi thưởng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gửi tiết kiệm khai xuân ở BIDV, Agribank, VietinBank hay Vietcombank, MB để được nhiều lì xì, lãi cao nhất?

Gửi tiết kiệm khai xuân ở BIDV, Agribank, VietinBank hay Vietcombank, MB để được nhiều lì xì, lãi cao nhất? Nổi bật

Loạt nhà băng cảnh báo: Người dùng nên tắt ngay tính năng này trên điện thoại!

Loạt nhà băng cảnh báo: Người dùng nên tắt ngay tính năng này trên điện thoại! Nổi bật

Có nên mua vàng ngày vía thần Tài?

Có nên mua vàng ngày vía thần Tài?

15:47 , 23/02/2026
Đầu năm đi taxi hết 106 nghìn đồng, khách chuyển khoản luôn 10,6 triệu: Tài xế vội đến công an trình báo

Đầu năm đi taxi hết 106 nghìn đồng, khách chuyển khoản luôn 10,6 triệu: Tài xế vội đến công an trình báo

15:43 , 23/02/2026
Người mua vàng tích lũy ngày vía Thần Tài đặc biệt lưu ý điều này!

Người mua vàng tích lũy ngày vía Thần Tài đặc biệt lưu ý điều này!

09:18 , 23/02/2026
BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sắp ngừng giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng đối với những khách hàng sau

BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sắp ngừng giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng đối với những khách hàng sau

09:12 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên