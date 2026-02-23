Người mua vàng tích lũy ngày vía Thần Tài đặc biệt lưu ý điều này!

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những thời điểm sôi động của thị trường vàng trong năm. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh cầu may, cầu tài lộc, việc mua vàng dịp này còn được xem như một thói quen tích sản đầu năm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những người mua vàng nhằm mục tiêu tích lũy, bài toán không chỉ dừng lại ở yếu tố "lấy lộc", mà còn nằm ở việc bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh giá vàng thường biến động mạnh.

Thực tế nhiều năm cho thấy, trước và trong ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng tăng đột biến khiến giá trong nước có thể bị đẩy lên nhanh trong thời gian ngắn. Các doanh nghiệp vàng thường mở bán từ sáng sớm để phục vụ lượng khách lớn, trong khi người mua xếp hàng chờ giao dịch với tâm lý "mua cho có lộc". Khi cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, giá vàng trong nước có xu hướng tăng nhanh hơn so với giá thế giới, đồng thời chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cũng được nới rộng.

Đây chính là yếu tố mà người mua vàng tích lũy cần đặc biệt lưu ý. Khi biên độ mua – bán lớn, người mua có thể chịu thiệt nếu phát sinh nhu cầu bán lại trong ngắn hạn. Không ít trường hợp giá vàng giảm nhẹ sau ngày cao điểm do nhu cầu hạ nhiệt, khiến những người mua ở vùng giá cao rơi vào trạng thái "đu đỉnh" ngắn hạn. Vì vậy, việc mua vàng theo tâm lý đám đông mà không cân nhắc thời điểm có thể làm gia tăng rủi ro tài chính.

Bên cạnh yếu tố cung – cầu trong nước, giá vàng còn chịu tác động từ diễn biến thị trường quốc tế, tỷ giá, chính sách tiền tệ và các yếu tố địa chính trị. Trong những giai đoạn giá thế giới tăng nóng hoặc biến động mạnh, thị trường trong nước có thể xuất hiện các nhịp tăng giảm nhanh và khó lường. Khi kết hợp với nhu cầu cao dịp vía Thần Tài, mức độ biến động có thể càng rõ rệt hơn.

Với người có mục tiêu tích lũy dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh bảo toàn giá trị truyền thống. Tuy nhiên, việc mua vàng tích lũy nên dựa trên kế hoạch tài chính cụ thể thay vì quyết định cảm tính trong một thời điểm nhất định. Thay vì dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi để mua vàng đúng ngày cao điểm, có thể cân nhắc chia nhỏ khoản tiền và mua theo từng đợt để giảm rủi ro về giá.

Một điểm quan trọng khác là lựa chọn sản phẩm phù hợp. Vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng thường có tính thanh khoản cao và mức khấu trừ thấp hơn khi bán lại so với vàng trang sức. Trong khi đó, vàng nữ trang thường bao gồm chi phí chế tác, khiến giá trị thực nhận khi bán lại có thể thấp hơn đáng kể. Do đó, nếu mục tiêu là tích lũy tài sản, việc ưu tiên sản phẩm có tính chuẩn hóa cao sẽ giúp bảo toàn vốn tốt hơn.

Người mua cũng nên giao dịch tại các đơn vị uy tín, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng để đảm bảo quyền lợi. Trong bối cảnh thị trường sôi động, cần cảnh giác với các sản phẩm trôi nổi hoặc quảng cáo thiếu minh bạch về hàm lượng vàng. Việc giữ lại hóa đơn, bao bì và thông tin sản phẩm cũng giúp thuận lợi hơn khi cần bán lại.

Mua vàng ngày vía Thần Tài có thể là một nét đẹp văn hóa, thể hiện mong muốn khởi đầu năm mới thuận lợi. Tuy nhiên, với người mua vàng tích lũy, điều quan trọng nhất không phải là mua bao nhiêu hay đúng thời điểm nào, mà là kiểm soát được rủi ro khi giá tăng nóng và biến động mạnh. Sự tỉnh táo, cân đối tài chính và lựa chọn sản phẩm phù hợp mới là cách "giữ lộc" một cách bền vững, thay vì chỉ chạy theo tâm lý nhất thời của thị trường.