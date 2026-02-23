Đầu năm đi taxi hết 106 nghìn đồng, khách chuyển khoản luôn 10,6 triệu: Tài xế vội đến công an trình báo

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 22/02 vừa qua, anh Phan Quang Nghĩa Hậu - là tài xế của hãng taxi Tiên Sa - có nhận chở hành khách là anh Đỗ Văn Đông (trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) đi từ đường Tôn Đản về khu vực phường Hoà Xuân với cước phí là 106.000 đồng. Tuy nhiên, khi thanh toán, anh Đông đã chuyển nhầm số tiền lên tới 10.600.000 đồng cho anh Hậu.

Sau khi phát hiện khách đã chuyển nhầm tiền, anh Hậu đã tìm cách liên lạc với anh Đông nhưng bất thành. Không chút do dự, anh Hậu đã lập tức liên hệ với Công an phường An Khê để nhờ xác minh, trả lại toàn bộ số tiền cho anh Đông.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp của Công an phường An Khê, việc xác minh thông tin và trao trả tài sản cho anh Đông đã diễn ra nhanh chóng.

Qua vụ việc trên, người dân trước khi chuyển khoản, đặc biệt là những trường hợp chuyển số tiền lớn, cần lưu ý kiểm tra kỹ các thông tin người nhận trước khi giao dịch, tránh xảy ra trường hợp sai sót, nhầm lẫn.

Đối với trường hợp người dân nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không sử dụng số tiền đó, không truy cập vào các đường link được gửi đến. Đồng thời, cần nhanh chóng liên hệ Ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để cung cấp thông tin liên quan, phối hợp giải quyết.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng