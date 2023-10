Lại thêm tin chấn động về iPhone 15: Người dùng có thể "trắng tay" với sự cố nghiêm trọng xảy đến trên... xe BMW?

NFC là gì?

NFC (Near-Field Communications) là chuẩn kết nối không dây trong tầm ngắn. Công nghệ này hoạt động dựa trên cảm ứng từ trường để kết nối các thiết bị có hỗ trợ NFC được đặt gần nhau (dưới 4 cm).

Cụ thể khi 2 thiết bị hỗ trợ NFC chạm vào nhau, một kết nối sẽ được hình thành giữa chúng gần như ngay lập tức.

NFC đã được ứng dụng rộng rãi và cụ thể đối với smartphone (điện thoại thông minh), NFC giúp nó kết nối nhanh chóng với các thiết bị khác như laptop, tivi, smartphone khác, loa, dàn âm thanh... thay vì các thao tác phức tạp qua Bluetooth.

Một ứng dụng quan trọng khác của NFC trên smartphone đó là thanh toán điện tử.

Nó biến điện thoại thành một ví điện tử và khi người dùng cần thanh toán thứ gì đó như mua vé xem phim, mua hàng... họ chỉ cần chạm nhẹ smartphone vào thiết bị thanh toán có hỗ trợ NFC và mọi thứ đã xong.

Trên iPhone, NFC hỗ trợ các tính năng như ví điện tử Apple Pay và chìa khóa xe kỹ thuật số.

Apple Pay đã chính thức được hỗ trợ tại Việt Nam. Hiện người dùng iPhone và Apple Watch tại Việt Nam sẽ được sử dụng tính năng thanh toán không chạm tại các cửa hàng mà không cần dùng đến thẻ tín dụng, thẻ ATM...

Hình minh họa.

Sạc không dây hoạt động như thế nào?

Là một người dùng smartphone lâu năm, hẳn bạn cũng đã biết về sạc không dây. Đây là thiết bị tạo ra từ trường, thứ giúp sạc smartphone mà không cần dây sạc.

Sạc không dây có rất nhiều ưu điểm bao gồm chống cháy nổ khi sử dụng sạc dây kém chất lượng, mang lại sự tiện lợi hơn cho người dùng, tránh phải đem theo mình bộ sạc hoặc dây sạc, giúp việc sạc pin smartphone đơn giản và an toàn hơn.

Tuy nhiên, sạc không dây vẫn còn tồn tại một số nhược điểm bao gồm hoạt động hạn chế với smartphone có vỏ bằng kim loại (đa phần điện thoại có tính năng này phải có mặt lưng bằng kính hoặc nhựa), sạc chậm và làm nóng điện thoại hơn và những điều này có thể làm giảm tuổi thọ của pin.

Hình minh họa.

Sự cố nghiêm trọng sau khi sạc không dây iPhone 15 trên xe BMW

Trong tuần qua, một số chủ sở hữu xe BMW đã phàn nàn rằng chip NFC trên iPhone 15 của họ không còn hoạt động sau khi được sạc bằng sạc không dây được tích hợp trên xe.

Những người bị ảnh hưởng bởi sự cố cho biết iPhone chuyển sang chế độ khôi phục dữ liệu với màn hình trắng và chip NFC không còn hoạt động sau khi thiết bị khởi động lại.

iPhone 15 sẽ đưa ra một thông báo lỗi "Could Not Set Up Apple Pay" (Không thể thiết lập Apple Pay) trong ứng dụng Wallet và dường như không có cách nào để khắc phục sự cố.

Ảnh: MacRumors

Mặc dù Apple vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận, một số người dùng cho biết sau khi mang iPhone 15 tới trung tâm bảo hành của hãng và sau khi xác nhận chip NFC bị lỗi, Apple đã lập tức đổi mới iPhone cho họ.

Nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi theo các chuyên gia của MacRumor, "không có gì đảm bảo những chiếc iPhone 15 được đổi mới không thể gặp vấn đề tương tự và hiện tại vẫn chưa có giải pháp lâu dài cho vấn đề này".

Không khó để nhận ra cả chip NFC trên iPhone 15 (và các mẫu smartphone khác) và sạc không dây của BMW đều sử dụng từ trường để hoạt động, điều đó có nghĩa là sự cố có thể không dừng lại ở sạc không dây trên xe BMW mà có thể mở rộng ra các loại sạc không dây khác.

MacRumor cũng lưu ý rằng cho đến nay các báo cáo về sự cố đều đến từ người dùng iPhone 15 Pro và Pro Max, nhưng có thể iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng bị ảnh hưởng.

Trang tin công nghệ đưa ra lời khuyên rằng dù bạn đang sở hữu bất kỳ mẫu iPhone 15 nào, bạn cũng nên thận trọng trong việc sử dụng sạc không dây cho iPhone, ít nhất là cho tới khi vấn đề này được Apple giải quyết.