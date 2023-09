Lái thử 'đàn anh' Santa Fe sắp về Việt Nam, chuyên trang nổi tiếng: Đầy ắp công nghệ nhưng chuyển số chưa mượt

Sau một khoảng thời gian dài gây sốt với những thông tin đồn đoán, Hyundai Palisade nay đã được nhiều đại lý nhận đặt cọc, nhiều khả năng sẽ ra mắt chính thức trong tháng 9 này. Hyundai Palisade là mẫu SUV lớn nhất trong dải sản phẩm của Hyundai (lớn hơn cả Santa Fe), được định hình là một mẫu SUV mang hơi hướng sang trọng phục vụ gia đình.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade mới được cho có mức giá khoảng 2 tỷ đồng, sẽ cạnh tranh với những mẫu SUV lớn như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado. Đối đầu với những mẫu xe có những thành công nhất định tại thị trường Việt Nam, phiên bản mới của Palisade có gì để chiếm lòng tin của người tiêu dùng?

Chuyên trang Car and Driver của Mỹ đã có cơ hội trải nghiệm mẫu xe này và có những đánh giá cụ thể. Về điểm mạnh, Car and Driver cho rằng Hyundai Palisade cho người dùng cảm giác cao cấp, nhiều công nghệ và trải nghiệm sử dụng thoải mái; song, điểm yếu của mẫu xe có thể nhận thấy khi hộp số chuyển cấp chưa thực sự mượt mà.

Xe phục vụ gia đình đã biến đổi rất nhiều qua từng giai đoạn. Trước đây, người tiêu dùng có xu hướng chọn dòng Station Wagon, sau đó là Minivan, nhưng gần đây thì các mẫu SUV với 3 hàng ghế đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Hyundai Palisade tại Mỹ được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc khi cung cấp cho người tiêu dùng nhiều giá trị thực tế với nội thất đẹp và nhiều công nghệ, có thể giúp những chuyến đi cùng gia đình trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Cảm nhận đầu tiên của Car and Driver cho thấy mẫu SUV này mang đến cảm giác thoải mái, đủ năng động khi vẫn có thể băng qua những cung đường không trải nhựa. Tờ Car and Driver trải nghiệm mẫu xe này quanh thành phố Asheville, bang North Carolina, Mỹ và thấy cảm giác thân thiện, dễ lái cũng tương tự như phiên bản đời 2020. Về cơ bản, Hyundai Palisade 2023 thay đổi ở thiết kế nội - ngoại thất và các tính năng tiện nghi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUEN THUỘC

Hyundai Palisade vẫn sử dụng động cơ V6 3.8L với 291 mã lực và mô men xoắn 355 Nm, đi kèm với đó là hộp số 8 cấp tự động. Ngoài phiên bản dẫn động cầu trước thì Palisade còn phiên bản dẫn động 4 bánh; tờ Car and Driver trải nghiệm phiên bản Calligraphy cao cấp khi ở thành phố Asheville, nhưng sau đó đã trải nghiệm phiên bản XRT khi về nơi làm việc.

Hyundai Palisade cho người dùng cảm giác cao cấp, nhiều công nghệ và trải nghiệm sử dụng thoải mái. Car and Driver

Dù là một mẫu SUV hạng E có chiều dài lên tới 5 mét, động cơ V6 vẫn cung cấp thừa sức mạnh để chiếc xe di chuyển một cách nhẹ nhàng trong phố và nhập làn vào cao tốc như một cơn gió. Trong thử nghiệm tăng tốc, Hyundai Palisade vọt lên 96km/h trong 6,4 giây. Phiên bản XRT sử dụng lốp Hankook Ventus S1, giúp xe có lực bám phương ngang tăng từ 0,81G ở đời 2020 lên 0,84G - tức sẽ giúp xe chuyển hướng tốt hơn.



Khi đổ đèo, hộp số của Hyundai Palisade có chút lưỡng lự khi cố gắng tìm tỷ số truyền hợp lý nhất, nhưng khi di chuyển trong phố thì hộp số tự động 8 cấp hoạt động tương đối mượt mà. Bên cạnh đó, khi thốc ga mạnh cũng có thể khiến cho hộp số bị bất ngờ, tất nhiên khi chuyển sang chế độ Sport thì hộp số sẽ hoạt động tốt hơn.

Trên vô lăng của Palisade có lẫy chuyển số giống nhiều mẫu xe thể thao, nhưng không nên kỳ vọng một mẫu SUV to lớn phải có cảm giác lái phấn khích. Hộp số với phong thái thong dong không khiến Palisade trở nên nhanh hơn.

Vô lăng Hyundai Palisade giúp xe đánh lái chính xác, có độ nặng nhất định, và sẽ nặng hơn nếu chuyển sang chế độ Sport, nhưng phản hồi thì không có. Hyundai Palisade nhìn chung cho trải nghiệm di chuyển khá êm ái nhưng vẫn cần cải thiện khi đi qua những đoạn đường xấu. Với một mẫu xe lớn như thế này, Hyundai Palisade kiểm soát lắc ngang tương đối đối.

Phanh của Hyundai Palisade hoạt động khá ổn, khi có thể hãm chiếc xe 2 tấn này từ 112 km/h về trạng thái đứng yên sau 49 mét - quãng đường phanh ngắn hơn 3 mét so với đời 2020. Dù Hyundai cho rằng Palisade mới cách âm tốt hơn, nhưng trải nghiệm của Car and Driver vẫn thấy tiếng ồn gió khá lớn khi di chuyển trên cao tốc do cặp gương chiếu hậu to bản; khi di chuyển với vận tốc 112km/h thì độ ồn trong cabin đo được khoảng 69 db, tương tự như đời trước. Phiên bản XRT với giá nóc có thể là một nguồn tạo tiếng ồn cho xe.

Khi Hyundai Palisade là lựa chọn phổ biến để phục vụ gia đình, người ta có thể bắt gặp mẫu xe này xếp hàng trước cổng trường hay xuất hiện tại bãi đỗ xe siêu thị, nhưng Hyundai thì vẫn muốn thể hiện khả năng phục vụ dã ngoại. Phiên bản XRT sinh ra cho mục đích đó, nhưng lại không đi kèm tùy biến ngoại thất nào.

Khi đến một đoạn đường không trải nhựa tương đối phẳng, đối mặt với vũng bùn, hố sâu, Hyundai Palisade vẫn chứng tỏ được sức mạnh của bản thân. Hệ thống treo xử lý tốt các ổ gà nhỏ; camera trước - sau và camera 360 độ sắc nét giúp người lái không quệt mâm xe vào đá hay có thể tránh bị cây cào xước thân. Tuy nhiên, bộ lốp dành cho đường nhựa này không có nhiều lực bám khi gặp phải bùn; ngoài ra thì thiết kế mặt trước và thanh chắn gió làm giảm độ cao gầm.

NỘI THẤT CAO CẤP

Trong cabin, Hyundai Palisade vẫn mang lại cảm giác dễ chịu vốn có. Dù mức giá khá dễ chịu [nhưng tại Việt Nam thì có giá khoảng 2 tỷ], phiên bản cao cấp nhất Calligraphy vẫn cung cấp cho người dùng khoang nội thất sang trọng.

Nội thất trên phiên bản Calligraphy ngập những chất liệu mềm, tiêu biểu như da Nappa bọc ghế. Đời 2023 có đổi mới ở ghế lái, là loại Ergo Motion có chế độ mát-xa giúp người lái bớt mệt khi di chuyển xa. Khi chuyển sang chế độ Sport, ghế cũng ôm người hơn, giúp bạn cảm thấy tự tin khi lượn qua những khúc cua, hoặc đơn giản tặng bạn một cái ôm.

Điểm yếu của mẫu xe có thể nhận thấy khi hộp số chuyển cấp chưa thực sự mượt mà. Car and Driver

Hyundai Palisade thế hệ mới trang bị màn hình tiêu chuẩn loại cảm ứng 12 inch, hiển thị sắc nét với những đồ họa trông hiện đại, bên cạnh đó là những tính năng mới. Hai hàng ghế đầu có sưởi và thông gió, hàng ghế sau có thêm tùy chọn sưởi. Thậm chí, tựa đầu hàng ghế thứ 2 còn có thêm 2 miếng đệm ở hai bên để giữ đầu hành khách khi ngủ.

Tại Mỹ, Hyundai Palisade phiên bản mới là mẫu xe đầu tiên của Hyundai tích hợp tính năng phát Wi-Fi qua sóng 4G, đi kèm với phiên bản mới nhất của tính năng chìa khóa điện tử Hyundai Digital Key, cho phép người dùng sử dụng iPhone, Apple Watch hay Samsung Galaxy có thể mở/khóa, hoặc khởi động xe mà không cần chìa khóa thông thường. Khắp cabin xe có tới 4 cổng USB Type C và 1 cổng USB thường, nhưng nếu người dùng muốn sạc các thiết bị di động thì có thể sử dụng khay sạc không dây, hoặc thậm chí dùng cả cổng USB ở hàng ghế thứ 3.

Hyundai Palisade mới sẽ có thêm túi khí hông ở hàng ghế thứ 2, cùng với tính năng cảnh báo va chạm khi ra khỏi vị trí đỗ. Trên phiên bản Calligraphy, bên cạnh gương chống chói thì còn có tùy chọn gương chiếu hậu tích hợp màn hình camera sau, rất tiện lợi khi trên xe có đông người.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Hyundai Palisade 2023 • Loại xe: Động cơ đặt trước, dẫn động 4 bánh, 7 chỗ • Động cơ: V6 3778 cm3 • Công suất: 291 mã lực (tại 6000 vòng/phút), mô men xoắn 355,22 Nm (tại 5200 vòng/phút) • Hộp số: Tự động 8 cấp • Kích thước: 4996 x 1976 x 1750 (DxRxC - mm) • Độ dài trục cơ sở: 2900 mm • Trọng lượng: 2006 kg • Tiêu hao nhiên liệu (đánh giá của C/D): 13,84 L/100km • Tiêu hao nhiên liệu (theo EPA): 11,2 L/100km (hỗn hợp) - 12,38 L/100km (đô thị) - 9,41 L/100km (cao tốc)

