Lãi trước thuế 9T2024 của TTC Land tăng 37% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024

Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2024

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/9. Tính đến quý 3/2024, tổng doanh thu thực hiện của TTC Land đạt 329 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu cho thuê sàn thương mại tại các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe,.. đóng vai trò quan trọng trong chiến lược ổn định nguồn thu giữa bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn chung, đạt 77 tỷ đồng (23%); doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, đạt 108 tỷ đồng (32%) đến từ nhà ở xã hội; doanh thu từ bán hàng hoá cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 55 tỷ đồng (16%) đến từ hoạt động kinh doanh thép và vật tư xây dựng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 6% so với cùng kỳ, trong kỳ chi phí lãi vay giảm 2%. Ngoài ra, TTC Land cũng cơ cấu lại các mảng hợp tác kinh doanh và hoạt động đầu tư, do đó thu nhập từ các hoạt động này giảm so với cùng kỳ, lần lượt đạt 67 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Chi phí vận hành được tiết giảm, giảm 47% so với cùng kỳ, ở mức 48 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 39%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 48%. Công ty có khoản thu nhập khác từ khoản ủy thác đầu tư, đóng góp 15 tỷ đồng.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2024.

Thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản TTC Land tăng nhẹ 2%, đạt 10.891 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 4.016 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang là 2.897 tỷ và hàng hóa bất động sản là 1.076 tỷ.

Về cơ cấu nợ, nợ vay ngắn hạn ngân hàng tại ngày 30/9/2024 giảm đáng kể so với đầu năm, còn 233 tỷ đồng, giảm 24%. Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả cũng giảm còn 376 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. Vay dài hạn ngân hàng giảm từ 1.376 tỷ còn 1.185 tỷ đồng, giảm 14%.

Nhìn chung, các chỉ số sức khoẻ tài chính của Công ty đều ở mức an toàn so với trung bình ngành. Nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu là 32%, so với trung bình ngành là 39%. Vay dài hạn/tổng tài sản là 11%, trung bình ngành là 13%. Nợ vay/vốn chủ sở hữu là 59%, trung bình ngành là 57%. Nợ/vốn chủ sở hữu là 1.12 lần, trung bình ngành là 1.8 lần.

Nỗ lực tái khởi công dự án, chuyển nhượng bất động sản

Ngày 30/10/2024, TTC Land cũng công bố thông tin về chủ trương chuyển nhượng bất động sản tại Thoại Ngọc Hầu (Quận Tân Phú). Đây được xem là động thái tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc tài chính xuyên suốt từ đầu năm của Công ty: thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả, chấm dứt hợp tác kinh doanh với các đối tác không mang lại lợi nhuận kỳ vọng, đồng thời tích cực thanh hoán các tích sản hiện hữu.

Nhờ đó, cơ cấu nợ vay ngân hàng tại TTC Land giảm mạnh so với đầu năm, cộng với nguồn thu từ các sàn thương mại và các khoản thu hồi hiệu quả, đóng góp vào bức tranh tài chính đầy triển vọng của Công ty trong thời gian tới.

Về công tác triển khai dự án, vừa qua, TTC Land đã tổ chức sự kiện tham quan công trường, trải nghiệm thực tế và cập nhật tiến độ xây dựng dự án Panomax River Villa tại văn phòng bán hàng với sự tham gia của đông đảo khách hàng, bao gồm những người đã và đang có nhu cầu sở hữu căn hộ tại đây. Dự án là nguồn cung căn hộ hiếm hoi được tái khởi động trở lại tại khu Nam Tp.HCM thời điểm cuối năm 2024. Trong đó, 100% căn hộ là căn góc được thiết kế tinh tế, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Đặc biệt, TTC Land khẳng định cam kết về tiến độ, dự kiến dự án sẽ bàn giao vào quý 2/2025.

TTC Land tái khởi công dự án Panomax River Villa.

Trước đó, ngày 26/9/2024, TTC Land và Aeon Mall Việt Nam cũng đã tiến hành trao Hợp đồng thuê tổng diện tích thương mại thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng. Theo nội dung ký kết, Aeon Mall Việt Nam sẽ thuê tổng mặt bằng, hoàn thiện và vận hành trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall tại 4 tầng khối đế thương mại dịch vụ thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng - cao ốc phức hợp tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Dự án có 18 tầng cao, 2 tầng hầm, gồm 1 tháp khách sạn - căn hộ du lịch và một tháp văn phòng 14 tầng có chung khối đế thương mại dịch vụ 4 tầng.

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tính đến cuối tháng 10/2024, dự án TTC Plaza Đà Nẵng đã hoàn thành kết cấu bê tông dầm sàn tầng 2, đang triển khai hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép tầng 3 và thi công ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 4. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo bàn giao đúng thời hạn, vận hành chính thức vào cuối năm 2025, đóng góp nguồn thu ổn định với tỷ trọng lớn cho TTC Land trong thời gian sắp tới từ hoạt động cho thuê.