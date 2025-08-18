Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lái xe quá tốc độ cho phép, tài xế phải nộp phạt gần 3 tỷ đồng

18-08-2025 - 10:55 AM | Sống

Đây là mức phạt hoàn toàn đúng và không phải lỗi đánh máy như một số người nghi ngờ.

Ở Thụy Sĩ, chuyện vi phạm giao thông không chỉ dừng lại ở việc nộp phạt vài triệu đồng như nhiều nơi khác. Tại bang Vaud, mức phạt được tính dựa trên thu nhập và tài sản, nên cùng một lỗi nhưng người nghèo có thể chỉ bị ngồi tù một đêm, còn người giàu thì phải chi ra số tiền lên đến hàng tỷ. Mới đây, một tài xế ở Lausanne đã trở thành ví dụ điển hình khi bị phạt gần 3 tỷ đồng chỉ vì chạy quá tốc độ 27 km/h.

Theo ABC News, một người đàn ông ở Lausanne (Thụy Sĩ) vừa phải nhận án phạt lên tới 90.000 franc, tương đương hơn 2,9 tỷ đồng, vì lái xe vượt quá tốc độ 27 km/h. Radar tự động của cảnh sát ghi nhận chiếc xe của anh ta chạy 77 km/h trong khu vực giới hạn 50 km/h vào tháng 8/2024, nhưng đến tháng 6/2025 mới có phán quyết chính thức.

Lái xe quá tốc độ cho phép, tài xế phải nộp phạt gần 3 tỷ đồng- Ảnh 1.

Tại Thụy Sĩ, chuyện vi phạm giao thông không chỉ dừng lại ở việc nộp phạt vài triệu đồng như nhiều nơi khác. (Ảnh minh hoạ)

Mức phạt này gây chú ý bởi không chỉ xuất phát từ lỗi tái phạm mà còn vì tài xế thuộc nhóm những người giàu nhất Thụy Sĩ. Bang Vaud, nơi xảy ra vụ việc, áp dụng quy định tính phạt dựa trên thu nhập, tài sản và tình hình tài chính.

Theo đó, người thu nhập thấp có thể ngồi tù một đêm thay vì nộp tiền, còn người giàu phải trả số tiền khổng lồ cho các lỗi vi phạm giao thông, kể cả chạy quá tốc độ hay lái xe khi say.

Tòa án Vaud đã yêu cầu tài xế nộp trước 10.000 franc (hơn 325 triệu đồng) và đưa ra án bổ sung 80.000 franc (hơn 2,6 tỷ đồng) nếu tái phạm trong vòng ba năm.

Tờ 24 Heures tiết lộ, người đàn ông này là công dân Pháp, được tờ báo kinh tế hàng tuần Bilan của Thụy Sĩ  thống kê có khối tài sản hàng trăm triệu USD. Trước đó, cách đây tám năm, người này cũng từng bị phạt 10.000 franc và treo án bổ sung 60.000 franc (khoảng hơn 1,9 tỷ đồng) nếu tái phạm trong hai năm.

Thụy Sĩ không phải quốc gia duy nhất áp dụng hình phạt dựa trên mức độ giàu có, bởi Đức, Pháp, Áo và nhiều nước Bắc Âu cũng có quy định tương tự.

Dù vậy, khoản phạt gần 3 tỷ đồng lần này vẫn chưa phải là kỷ lục. Năm 2010, một tài xế Ferrari tại bang St. Gallen từng bị phạt khoảng 290.000 USD (hơn 7,6 tỷ đồng) vì vi phạm tốc độ. Thậm chí, năm 2016, một cảnh sát ở Geneva cũng từng bị phạt khi lái xe gần gấp đôi giới hạn tốc độ trong lúc truy đuổi nghi phạm cướp ngân hàng.

Danh sách 417 xe bị phạt nguội trong tuần ở Bắc Ninh

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

