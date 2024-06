Lại xuất hiện địa điểm check-in Thuỵ Sĩ giữa lòng Sài Gòn, netizen bảo nhau: "Sao mà nhìn thật trân quá"!

Thời gian gần đây, dân tình khắp nơi được dịp rần rần trước địa điểm "Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt". Đó là một tổ hợp được thiết kế với hình ảnh một tấm phông bạt in hình khung cảnh Thuỵ Sĩ, sau đó dựng lên ngay phía trước một bãi cỏ xanh mướt và che đi phần chân bằng một hàng cây dương xỉ. Với màu sắc tương đồng, khung cảnh này dù chỉ là phông dựng nhưng khi chụp ảnh hay quay clip lại khiến người xem sững lại đôi chút vì cứ ngỡ như đang xem cảnh Thuỵ Sĩ thật vậy.

Chưa dừng lại ở đó, sau Đà Lạt, mới đây, dân tình lại phát hiện thêm một địa điểm tương tự ngay giữa lòng Sài Gòn.

Khung cảnh Thuỵ Sĩ giữa lòng Sài Gòn (Nguồn: TikTok @saigondidautaaa)

Vẫn với cách làm tương tự, địa điểm này đã dựng một tấm phông in tranh là khung cảnh của Thuỵ Sĩ ngay trước một bãi cỏ cho khách tới chụp ảnh, check-in. Tuy nhiên, dù cùng cách làm nhưng kết quả lại rất khác biệt. Nguyên nhân đến từ chính tấm tranh này, thay vì in cảnh cây cối, núi non, bãi cỏ thì chủ nhân địa điểm này lại lựa chọn khung cảnh có rất nhiều nhà cửa. Điều đó khiến cho người xem phát hiện ra hơn và hình ảnh cũng không được đẹp bằng những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

(Nguồn: TikTok @saigondidautaaa)

(Nguồn: TikTok @huongnoilamphim)

Ngay lập tức, những hình ảnh "Thuỵ Sĩ giữa lòng Sài Gòn" này cũng khiến dân mạng xôn xao. Trong đó, người xem dở khóc dở cười trước khung cảnh này. Các bình luận đều cho rằng chủ nhân địa điểm dù cố gắng nhưng kết quả có vẻ như không được giống với tưởng tượng. Khung cảnh Thuỵ Sĩ này nhìn quá giả so với hình ảnh Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt đang viral trên mạng xã hội.

Một số bình luận của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, rất nhiều clip được các du khách ghi lại khung cảnh Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt tại một tổ hợp ở Đà Lạt đã gây được sự chú ý của nhiều người. Dù phát hiện ra sự thật rằng đó chỉ là "phông bạt", thế nhưng dân tình vẫn phải trầm trồ bởi cảnh tượng trông khá giống thật, nếu chỉ nhìn qua thì rất khó để phát hiện.

Một số hình ảnh tại Đà Lạt từng viral trước đó:

(Ảnh: Hai Phuong Nguyen)