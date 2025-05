Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra lại vụ tai nạn giao thông 8 năm trước ở Phú Quốc

Ngày 6-5, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) khiến ông H.Th.C. (SN 1977; ngụ xã Cửa Dương) tử vong vào chiều 14-5-2017.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 14-5-2017. Sau khi gây tai nạn, ô tô có dấu hiệu di chuyển lùi về một khoảng khá xa

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17 giờ ngày 14-5-2017, ông Tr.Q.H. (SN 1987; ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) - là cán bộ một chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai - điều khiển ô tô đi trên đường nông thôn thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương thì tông trực diện vào xe máy do ông C. điều khiển chiều ngược lại khiến ông C. tử vong tại hiện trường.

Ngày 18-5-2017, lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc lúc bấy giờ đã cung cấp thông tin cho nhiều báo đăng về vụ tai nạn. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố bị can Tr.Q.H. về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Tuy nhiên, hơn 4 tháng sau đó, ngày 5-10-2017, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc - ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của ông H. không cấu thành tội phạm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận giấy phép lái xe cấp cho ông H. sau ngày gây tai nạn

Thời điểm xảy ra vụ tại nạn, ông H. đang là cán bộ công tác tại 1 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và hiện vẫn công tác tại đơn vị này.

Vụ tai nạn xảy ra trước 2 ngày TAND huyện Phú Quốc xét xử vụ tranh chấp đất đai giữa nạn nhân và cha của ông H. là ông Tr.V.M (cựu Chủ tịch UBND xã ).

Sau cái chết của chồng, bà Chung cùng các con gặp khó khăn về kinh tế, căn nhà và phần đất đang sinh sống cũng sắp bị thi hành án cho gia đình người gây tai nạn

Tại các công văn số 3233 (ngày 25-5-2021) và 2391 (ngày 29-4-2022) về việc phản hồi thông tin một số cơ quan báo chí của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái Lương Duyên Thống ký, xác nhận: Ông Tr.Q.H. đã được Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấp giấy phép lái xe hạng B2 ngày 18-7-2017. Tức tại thời điểm gây tai nạn ông H. chưa có giấy phép lái xe.

Thế nhưng trong hồ sơ vụ tai nạn thể hiện ông H. có giấy phép lái xe hạng B2, do Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấp ngày 15-4-2017.

Về giấy phép lái xe hạng B2 của ông H., cũng tại công văn số 2391 ngày 29-4-2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận không có thông tin trên cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe toàn quốc.

Vợ nạn nhân là bà Nguyễn Thị Chung (SN 1977) cho biết sau khi tai nạn xảy ra, gia đình ông H. có đưa 70 triệu đồng để mua đồ mai táng, từ đó đến nay không qua lại.

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa chồng bà và cha ông H. đã được các cấp tòa án xử đến 7 lần, kéo dài hơn 10 năm. Kết quả gia đình bà thua kiện, hiện chờ thi hành án để giao căn nhà và phần đất duy nhất mà mẹ con bà đang sinh sống cho gia đình ông H.

Diễn biến vụ việc - Ngày 14-5-2017, ông Tr.Q.H. lái ô tô tông ông H.Th.C. đi xe máy tử vong tại hiện trường. - Ngày 18-5-2017, lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc cung cấp thông tin khởi tố bị can đối với ông H. cho báo chí đăng. - Ngày 18-7-2017, ông H. được Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấp giấy phép lái xe hạng B2. - Ngày 5-10-2017, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc - ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do hành vi của ông H. không cấu thành tội phạm. - Ngày 9-10-2018, bà Nguyễn Thị Chung (vợ nạn nhân) làm đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 47/QĐ-CQĐT ngày 5-10-2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc. - Ngày 25-10-2018, VKSND huyện Phú Quốc thông báo không thụ lý đơn khiếu nại của bà Chung với lý do không còn thời hiệu để khiếu nại. - Ngày 11-3-2019, VKSND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn khiếu nại của bà Chung với nội dung không có căn cứ để thụ lý, giải quyết khiếu nại. - Khoảng tháng 6-2024, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an TP Phú Quốc rà soát lại hồ sơ vụ tai nạn này nhưng đến nay chưa có kết quả. - Ngày 15-11-2024, VKSND Tối cao chuyển đơn của bà Chung tố cáo một số cá nhân thuộc Công an TP Phú Quốc, VKSND TP Phú Quốc có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm đến VKSND tỉnh Kiên Giang giải quyết. - Ngày 24-12-2024, VKSND tỉnh Kiên Giang có thông báo số 08 về việc không thụ lý đơn khiếu nại của bà Chung.