Lalala Baby và hành trình làm đồ chơi từ tình yêu của mẹ

Từ tâm huyết của người mẹ đến giấc mơ về đồ chơi giáo dục

Làm cha mẹ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, đặc biệt khi phải đưa ra những lựa chọn quan trọng cho con. Trong thế giới đầy rẫy đồ chơi, tưởng chừng có hàng ngàn lựa chọn, nhưng thực tế, để tìm được một món đồ chơi thực sự tốt – vừa an toàn, vừa giúp con phát triển – lại chẳng hề đơn giản.

Chị Nguyễn Thị Đức, nhà sáng lập Lalala Baby, cũng từng là một người mẹ mang trong mình những băn khoăn như thế. Mỗi lần chọn đồ chơi là một lần phân vân: Đồ chơi thì tràn lan, nhưng nhiều món chỉ mang tính giải trí nhất thời, kém bền, thậm chí không có giá trị giáo dục. Những món đồ thực sự giúp con phát triển thì lại hiếm hoi, khó tiếp cận.

Sự phân vân lặp đi lặp lại ấy dần trở thành một câu hỏi lớn: "Liệu có thể có những món đồ chơi vừa an toàn, vừa nuôi dưỡng sự phát triển tự nhiên của con, mà cha mẹ thực sự tin tưởng?". Rồi một suy nghĩ táo bạo xuất hiện: "Nếu không thể tìm thấy món đồ chơi tốt nhất cho con mình, tại sao không tự tạo ra?". Từ nỗi trăn trở cá nhân, một giấc mơ lớn dần thành hình. Không chỉ dừng lại ở việc chọn đồ chơi cho hai con của mình, chị Đức và đội ngũ Lalala Baby mong muốn mang đến những món đồ thực sự chất lượng cho hàng triệu em nhỏ khác.

Từ nhu cầu cá nhân đến sứ mệnh thương hiệu

Lalala Baby ra đời không phải để chạy theo số lượng sản phẩm hay xu hướng ngắn hạn, mà tập trung vào mục tiêu xây dựng những món đồ chơi thực sự hữu ích cho giai đoạn vàng phát triển của trẻ. Mỗi sản phẩm được phát triển đều xuất phát từ câu hỏi quen thuộc của các phụ huynh: Con sẽ học được gì? Con có an toàn không? Món đồ này có đồng hành cùng con lâu dài hay không?

Giai đoạn phát triển vàng của trẻ chỉ đến một lần trong đời

Qua những khoảnh khắc quan sát các bé vui chơi, đội ngũ Lalala Baby nhận ra: trẻ nhỏ không cần quá nhiều đồ chơi, mà cần đồ chơi đủ thông minh, đủ an toàn, đủ tính giáo dục để phát triển toàn diện. Bởi vậy, Lalala Baby lựa chọn một hướng đi khác: không làm đồ chơi chỉ để lấp đầy thời gian của trẻ, mà tạo ra những món đồ mang giá trị lâu dài. Đó là những sản phẩm giúp trẻ vừa chơi, vừa học, vừa phát triển trí tuệ, vận động và cảm xúc một cách tự nhiên, thông qua khám phá.

Đồ chơi giáo dục sớm hỗ trợ bé phát triển toàn diện

Tình yêu – chất liệu bền vững nhất của sản phẩm

Lalala Baby tin rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình những tiềm năng vô tận. Sáu năm đầu đời là giai đoạn vàng để khai mở những khả năng ấy – từ tư duy, sáng tạo, đến cảm xúc và kỹ năng xã hội. Và cách tốt nhất để trẻ học hỏi chính là thông qua chơi.

Trẻ nhỏ học tốt nhất khi được chơi, và chơi hay nhất khi được học

Theo nhà sáng lập thương hiệu, việc làm đồ chơi giáo dục sớm đòi hỏi sự kiên nhẫn và trách nhiệm cao hơn so với nhiều ngành hàng khác. Bởi đối tượng sử dụng không chỉ là trẻ nhỏ, mà còn là niềm tin của cha mẹ – những người sẵn sàng đặt tiêu chuẩn khắt khe nhất cho con mình.

Khi kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

Giữa thị trường đồ chơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Lalala Baby chọn đi con đường chậm hơn, nhưng bền vững hơn – con đường được dẫn lối bởi tình yêu, niềm tin và trách nhiệm của những người cha, người mẹ. Và đó cũng chính là sứ mệnh mà Lalala Baby đang thực hiện – biến đồ chơi thành ngôn ngữ của yêu thương, và biến mỗi đứa trẻ thành trung tâm của hạnh phúc.

Sứ mệnh của thương hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội

