Làm 2 tiếng/ngày, mẹ bỉm sữa ngồi không kiếm gần 2,5 tỷ/tháng: Yên tâm để bố mẹ nghỉ hưu sớm, lịch trình 1 ngày chủ yếu là thư giãn, đi chơi cùng chồng

“Vào năm 2021, tôi làm quản lý tại Amazon và kiếm được 124.000 USD/năm. Để tạo thêm thu nhập, tôi bắt đầu mày mò làm nội dung về chủ đề tài chính cá nhân.

Vào thời điểm đó, mục đích làm video chỉ để kiếm thêm khoảng 1.000 USD/tháng trang trải chi phí chăm sóc con cái. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng, clip đó lan truyền chóng mặt, đến nỗi tháng 5/2022, tôi đã kiếm đủ tiền để từ bỏ công việc tại Amazon. Jay, chồng tôi sau đó cũng bỏ công việc kỹ sư phần mềm để phụ tôi làm clip.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023, vợ chồng tôi kiếm được trung bình 105.000 USD/tháng nhờ thu nhập thụ động, chủ yếu đến từ doanh số bán các sản phẩm kỹ thuật số và quảng cáo YouTube. Điều đặc biệt nhất là tôi chỉ cần làm 2 tiếng/ngày.

Sau đây là lịch trình một ngày làm việc của tôi:

Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng và ngồi thiền 10 phút. Thắp chút nến thơm thoang thoảng, tôi dành 20 phút viết nhật ký và điền Vision Board - bảng tầm nhìn về những mục tiêu và mơ ước cho riêng bản thân.

Trong 5 năm qua, mọi thứ tôi hoạch định trong tấm bảng này, từ kết hôn, làm mẹ, đến kiếm 6 con số một tháng đều trở thành hiện thực. Đây chính là nơi tôi thỏa sức sáng tạo và nghĩ lớn, chẳng hạn như một ngày nào đó ăn trưa với Mark Cuban!

Sau đó, Jay và tôi đánh thức đứa con 1 tuổi dậy để cùng ăn sáng.

Thông thường, tôi sẽ bắt đầu làm việc lúc 11 giờ sáng Thứ Hai và Thứ Ba - ngày tôi lên nội dung trên YouTube. Tôi sẽ thực hiện một số nghiên cứu, viết lách và quay video.

Thứ Tư và thứ Năm được dành riêng cho các mối quan hệ hợp tác. Tôi sẽ gặp gỡ các thương hiệu để trao đổi ý tưởng và ký hợp đồng nếu có.

Thứ sáu thường là ngày gặp gỡ báo chí. Tôi sẽ có một cuộc họp Zoom hoặc trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông.

Sau khi kết thúc công việc vào 1 giờ chiều, tôi và chồng bắt đầu nghỉ ngơi và dành thời gian riêng tư để hẹn hò. Chúng tôi sẽ tới nhà hàng sang trọng hoặc một rạp chiếu phim nào đó.

Hai vợ chồng thường đi ô tô dạo quanh các tiệm sách nhỏ. Một trong những nhà hàng yêu thích của chúng tôi là Barneys. Chúng tôi cũng có một quy tắc là “không sử dụng điện thoại” trong khoảng thời gian này.

4 giờ chiều là khoảng thời gian chuẩn bị bữa tối. Tôi trở về và nói chuyện với bảo mẫu về một ngày của con trai: cu cậu có ăn ngon, chơi ngoan không …

Từ 5 giờ đến 8 giờ tối, chúng tôi dành thời gian cho gia đình: ăn tối, xem phim, đi công viên hoặc chơi cùng con trai.

Sau đó, Jay và tôi tiếp tục có không gian riêng, chăm sóc bản thân hoặc trò chuyện với bạn bè và gia đình qua điện thoại. Hai vợ chồng cũng có thể xem một tập phim truyền hình yêu thích và ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm nếu có thể.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Cô bảo mẫu tuyệt vời thực sự đã trở thành một phần của gia đình chúng tôi. Tôi biết con trai mình đang được nuôi dạy rất tốt. Tôi cũng tự hào rằng công việc kinh doanh của mình có thể giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm hơn”.

Đó là chia sẻ của Jasmine McCall - một người mẹ giờ đã có thể yên tâm về vấn đề tài chính nhờ thu nhập thụ động. Cởi mở và thật thà chính là chìa khóa cho thành công của McCall dưới vai trò một nhà sáng tạo nội dung trên Youtube. Cô đồng cảm, thấu hiểu với những khó khăn của khán giả. Các vấn đề liên quan tới tín dụng và nợ nần rất phổ biến nhưng lại ít được chia sẻ và giải đáp tận tình. Từ trải nghiệm thực, McCall đưa ra cái nhìn khách quan về cách đương đầu và hành trình nỗ lực của mình đối với các vấn đề tài chính và công việc nói chung.

Với sự trợ giúp từ trợ lý cá nhân, mỗi tuần McCall chỉ cần làm việc 10 tiếng, rất hiếm khi phải làm 13 đến 14 tiếng/ tuần. Công việc thường chỉ xoay quanh quay video, tổ chức gặp mặt đối tác trực tuyến hoặc tạo email tiếp thị và bán hàng. Thời gian còn lại McCall chủ yếu dành thời gian cho gia đình, chơi với con trai và hẹn hò cùng chồng.

“Hầu hết thu nhập của chúng tôi đều là nguồn thụ động. Chỉ vất vả 2 tiếng mỗi ngày nhưng một tháng có thể kiếm 40.000 USD rất dễ dàng”, McCall chia sẻ.

Michelle Schroeder-Gardner, một bà mẹ 34 tuổi khác cũng là ví dụ điển hình đổi đời nhờ đưa ra những lời khuyên về đầu tư, sử dụng các sản phẩm tài chính và cách giải quyết các quyết định về tiền bạc. Thu nhập thụ động đã mang về cho cô 760.000 USD/năm.

“Tôi có ba nguồn thu nhập thụ động chính: tiếp thị liên kết, bán khóa học và quảng cáo. Hoa hồng từ việc tiếp thị liên kết chiếm khoảng 50%. Tôi còn được trả tiền khi hướng lưu lượng truy cập hoặc bán hàng cho các thương hiệu đối tác thông qua các liên kết trên blog của mình – ngay cả trên các bài đăng được tạo cách đây vài tháng hoặc nhiều năm”, Michelle Schroeder-Gardner nói.

Ngoài ra, bà mẹ 33 tuổi này còn bán 2 khóa học viết blog: Making Sense of Affiliate Marketing và Making Sense of Sponsored Posts với giá lần lượt 197 USD và 159 USD. Cả hai đều có giá thấp hơn nhiều so với giá mà các đối thủ cạnh tranh đưa ra.

“Tôi luôn cố gắng tăng thu nhập thụ động của mình. Ngoài việc viết blog, chồng tôi và tôi đầu tư vào cả cổ phiếu cá nhân và tài khoản đầu tư để thêm quỹ hưu trí của chúng tôi”, Michelle Schroeder-Gardner vui vẻ kể.

Theo: CNBC