Làm cháy xe Porsche khi đốt vàng mã cúng Tết Thanh minh, tiền sửa 530 triệu đồng

Sự việc xảy ra tại đường Hòa Kiến, quận Dương Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. Người phụ nữ họ Trương vô tình làm thùng rác bốc cháy do đốt tiền giấy dịp Tết Thanh minh, gây ra hỏa hoạn và thiêu rụi phần đầu chiếc xe hơi sang trọng hiệu Porsche của người hàng xóm.

Đoạn phim giám sát của cộng đồng cho thấy sau khi bà Trương đốt vàng mã cho tổ tiên ở cửa tòa nhà, bà đổ tro vào thùng rác ven đường. Không ngờ, lúc đó trong tro tàn vẫn còn những mảnh giấy chưa cháy hết. Sau vài phút, các vật liệu dễ cháy trong thùng rác bén lửa và bốc cháy rừng rực.

Khi phát hiện sự cố, người dân xung quanh và nhân viên an ninh nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Trưởng nhóm an ninh bảo vệ tài sản cho biết: "Phải cần đến ba người và sáu bình cứu hỏa mới dập được đám cháy. Người phụ nữ đốt vàng mã này tháng nào cũng làm như vậy, có lẽ đó là phong tục ở khu vực của họ. Những khi nhìn thấy, chúng tôi luôn lập tức cố gắng ngăn cản bà ấy, nhưng đôi khi chúng tôi không thể thuyết phục bà, hơn nữa chúng tôi không thể luôn luôn theo dõi bà ấy”.

Phần đầu chiếc xe bị cháy thê thảm. (Ảnh: Weibo)

Mặc dù vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng chiếc xe Porsche đỗ cạnh thùng rác đã bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị cháy trụi đến thê thảm. Ông Tan Liwei thuộc Đội cứu hỏa và cứu hộ ở quận Dương Phố, tiết lộ rằng vì đây là xe hơi hạng sang nên chi phí sửa chữa rất cao, khoảng 150.000 nhân dân tệ (khoảng 532 triệu đồng). Do đó, bà Trương sẽ phải đối mặt với số tiền bồi thường sửa chữa rất lớn.

Hiện tại, phía bà Trương và chủ sở hữu các phương tiện bị hư hỏng đang đàm phán về chuyện bồi thường. Cộng đồng dân cư đã đặt những thùng sắt chuyên dụng để người dân dùng đốt vàng mã.

Dịp Tết Thanh minh năm nay, số vụ hỏa hoạn do đốt vàng mã ở Trung Quốc gia tăng. Vào ngày 30/3, một phụ nữ 44 tuổi ở quận Triều Dương, Bắc Kinh đốt giấy cầu phúc trong gió mà không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa an toàn nào, dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 7 xe cơ giới bị phá hủy và hai xe khác hư hỏng. Cuối cùng, cô bị cơ quan an ninh công cộng bắt giữ.