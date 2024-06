Lâm Minh sau khi rời biệt thự Decao: Mạnh mẽ để vừa làm bố vừa làm mẹ, tất bật với cuộc sống riêng

Những ngày vừa qua, ồn ào Decao “tăng tương tác” với Lâm Minh được cư dân mạng quan tâm. Sau khi sự việc xảy ra, Decao chỉ lên tiếng một lần duy nhất và im lặng. Ngược lại, Lâm Minh vẫn đều đặn cuộc sống của mình và con trai, cho thấy cô đã thay đổi rất nhiều.

Mới nhất Lâm Minh đăng bộ ảnh đen trắng mới chụp cùng con trai - bé Hy. Cả hai mẹ con cùng để đầu đinh và có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Kèm theo đó, Lâm Minh chú thích: “You don’t have to be a star” (Tạm dịch: “Bạn không cần phải trở thành một ngôi sao”).

Những khoảnh khắc mới nhất của Lâm Minh và con trai

Phía dưới những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận xuýt xoa vì khoảnh khắc đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc của 2 mẹ con. Ngoài ra nhiều người cũng động viên và mong mẹ con Lâm Minh có được hạnh phúc: “Bộ ảnh xinh quá. Vừa là ba, vừa là mẹ của Hy. Quá trời dễ thương”, “Sao bả cạo trọc mà đẹp gì đâu”, “Mong nụ cười của chị trên ảnh cũng là niềm vui của bé Hy mãi về sau”, “Mong bạn và bé Hy luôn hạnh phúc”,...



Hiện tại Lâm Minh không còn ở Ninh Thuận nữa mà đã quay lại TP.HCM. Trước đó cô và Decao quyết định bỏ phố về biển, xây một căn nhà view biển xịn xò vì muốn có cuộc sống bình yên sau nhiều năm chạy đua trong thế giới thời trang.

Sau khi về TP.HCM, Lâm Minh có một cú thay đổi diện mạo gây sốc bằng cách cạo tóc sát da đầu. Dù chính chủ không giải thích cho hành động này nhưng nhiều người cho rằng cô đang ngầm thông báo về những thay đổi lớn sắp đến trong cuộc sống, nên mới chọn cách cắt bỏ mái tóc cũ.

Lâm Minh trước và sau khi xảy ra biến cố

Ngoài ra Lâm Minh cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc mẫu ảnh. Trong đó đáng chú ý là bộ ảnh mang tên “Rebirth” (tạm dịch: tái sinh) kết hợp với một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Kèm theo bộ ảnh là chú thích: “Những người từng trải qua mất mát và đứng lên từ đống đổ nát đều hiểu rằng sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở sự hoàn hảo mà còn ở khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội để phát triển”.



Bộ ảnh gây sốt của Lâm Minh mới đây

Dù công việc bận rộn nhưng Lâm Minh vẫn dành nhiều thời gian cho con trai. Cùng với một vài người bạn, cô thường đưa bé Hy đi công viên, cho con đi chơi và đưa đến nơi làm việc cùng với mẹ. Nhiều người nhận xét Lâm Minh vẫn đang cố gắng để có thể chăm sóc con trai tốt nhất, vừa làm bố vừa làm mẹ với rất nhiều thử thách.



Lâm Minh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai

Trước đó, vào tối 24/5, mạng xã hội được một phen ồn ào khi Lâm Minh bất ngờ livestream trong trạng thái bất ổn. Tại đây cô vừa ôm con vừa khóc, tinh thần hoảng loạn và khóe miệng cũng bị chảy máu. Ngay sau đó, cô tắt livestream khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho 2 mẹ con.



Đến rạng sáng 25/5, Lâm Minh tiếp tục livestream nhưng lần này để giải thích mọi chuyện. Cô cho biết mâu thuẫn bắt nguồn từ bàn ăn, có cả bố mẹ Decao, cặp đôi và em bé. Khi thức ăn không ở gần nên Lâm Minh đã lên phòng ăn mì cho xong bữa và kể lại với Decao, mong chồng sẽ hiểu mình. Tuy nhiên Decao mời cả mẹ và Lâm Minh xuống nói chuyện, sau đó mọi người bị mất kiểm soát nên cãi nhau và có hành vi xô xát. Cũng trong lần livestream thứ 2 này, Lâm Minh cũng tuyên bố: “Tôi và Hy sẽ đi”.

Lâm Minh trong 2 lần livestream tối 24/5 và rạng sáng 25/5

Ngày 26/5, Decao lên tiếng về mâu thuẫn gia đình. Anh cho biết: “Mẹ tôi đã tương tác với vợ tôi và lập tức vợ tôi đã tương tác lại, sau đó tôi cũng mất bình tĩnh và tăng tương tác”. Từ đó đến nay, Decao không có bất cứ động thái công khai nào khác.