Nàng mẫu với nét đẹp lai Á - Âu nổi tiếng từ 9 tuổi, hơn 10 năm sau khoe thần thái "ngút ngàn" bên mẫu túi xách hàng hiệu

Cho mùa Xuân - Hè 2025, Tory Burch đã biến tiền sảnh của Nhà máy Đường Domino - nay được biết tới với cái tên Skylight at the Refinery - thành một hồ bơi, với tường và sàn lát gạch màu xanh nước biển. Thông điệp được Tory Burch truyền tải qua những tâm sự hậu trường là: "sức mạnh và sự duyên dáng, sự chuẩn xác và tự do vô song".

Tại một runway đề cao tối đa năng lực thiết kế và cắt may trang phục, những chiếc túi xuất hiện tại show Xuân - Hè 2025 của Tory Burch vẫn duy trì được sức hút đặc biệt đối với tín đồ thời trang.

Xuất hiện trong sự kiện, nàng mẫu lai Lily Chee chọn chiếc túi Small Kira Diamond Quilt Pavés Convertible làm bạn đồng hành với mình để tự tin khoe thần thái.

Sinh năm 2003, ngay từ khi còn nhỏ Lily Chee đã sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút khi sở hữu cả nét Á Đông của bố (người Trung Quốc - Malaysia) lẫn nét đẹp châu Âu của mẹ (người Iceland - Scotland). Khi còn nhỏ, cô bé được một người làm việc ở công ty người mẫu Wilhelmina Model phát hiện và chiêu mộ khi cô bé đang đi mua sắm cùng bố sau một trận bóng đá. Khi được người đại diện tiếp cận, Lily cùng gia đình đã đồng ý thử sức với nghề người mẫu.

Ngay khi bước vào hành trình làm người mẫu ở tuổi lên 8, Lily đã thể hiện được tiềm năng của mình và xuất hiện trên nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu như Target, Old Navy, Nike, Ralph Lauren,...

Giờ đây, ở tuổi 20, cuộc sống của Lily Chee sau 12 năm kể từ khi nổi tiếng cũng đã có nhiều thay đổi. Hiện tại, Lily Chee đã trở thành thiếu nữ thực thụ với vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ và vô cùng cá tính khiến nhiều người theo dõi vô cùng ngưỡng mộ.

Cũng trong Show diễn thời trang Tory Burch Xuân Hè 2025 lần này, nhiều sao Hollywood lẫn châu Á như diễn viên Michelle Williams, Jodie Turner-Smith, Elizabeth Olsen, Mindy Kaling, Yuqi... đều xuất hiện. Túi xách vẫn là phụ kiện được họ dành nhiều ưu ái.

Các thiết kế trong BST lần này mang cảm hứng thể thao, tập trung tính thẩm mỹ nhiều hơn hiệu suất, trải dài từ giày dép đến trang phục.



Nàng phù thủy đỏ của vũ trụ MCU Elizabeth Olsen bừng sáng khuôn hình với chiếc túi Lee Radziwill nổi tiếng. Thiết kế được phái đẹp yêu mến với các chi tiết da và da lộn được kết hợp tinh xảo cho mặt ngoài và mặt lót, các chi tiết hoàn thiện mượt mà và khóa T Lock biểu tượng.

Nữ diễn viên Michelle Williams chuộng tông trung tính với túi The Peptite Lee Radziwill Double Bag màu be sáng tông xuyệt tông với trang phục xuyên thấu tinh tế

Chiếc Kira Diamond Quilt Top-Handle màu trắng ngọc trai tinh tế là sự lựa chọn của bóng hồng thể thao Kate Bartlett - người hiện đang thi đấu cho đội tuyển West Coast và thể hiện rõ tinh thần thể thao của BST

Cây viết Meredith Hayden biết cách tỏa sáng khi kết hợp những trang phục và phụ kiện tưởng chừng không liên quan: Áo khoác màu loang, đầm sequin bắt mắt và túi Flemming Soft phối dây xích nổi bật

BST mới của Tory Burch thể hiện rõ nét trình độ cắt may trang phục đáng nể của nhà mốt Mỹ khi đem tới hàng loạt hình thể mới, kết hợp giữa tính thể thao được cách điệu với trang phục dạo phố thanh lịch của các bóng hồng nước Mỹ.