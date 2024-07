Làm một điều đặc biệt đến 33 lần từ đầu năm, giá trị tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam lần đầu vượt mốc 200.000 tỷ

Sau giai đoạn điều chỉnh ngắn, cổ phiếu FPT đã nhanh chóng lấy lại đà tăng quen thuộc. Chốt phiên giao dịch 5/7, FPT một lần nữa lập đỉnh mới tại 138.700 đồng/cp, tăng 67% từ đầu năm 2024. Đây là lần thứ 33 công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam đưa cổ đông lên đỉnh chỉ sau nửa năm giao dịch.

Cú bứt phá đẩy vốn hóa thị trường của FPT lập kỷ lục 202.600 tỷ đồng (~8,1 tỷ USD), tăng hơn 3 tỷ USD từ đầu năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 18 năm niêm yết, giá trị vốn hóa FPT vượt mốc 200.000 tỷ đồng. Con số này đưa FPT trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán, đồng thời đứng thứ 3 trong danh sách các công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam, chỉ sau Vietcombank và BIDV.

Động lực thúc đẩy cổ phiếu FPT liên tục vượt đỉnh chủ yếu đến từ dòng tiền nội trong bối cảnh khối ngoại chốt lời rất mạnh. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng kể từ đầu tháng 5 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 5.800 tỷ đồng trên cổ phiếu này. Động thái này khiến FPT hở room ngoại hàng chục triệu đơn vị, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu đạt 23.916 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 4.313 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,9% và 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ cũng tăng 21,2% lên 3.052 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.403 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, FPT lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023. Với kết quả đạt được sau 5 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện 39% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận đề ra.



Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 11.998 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,8%, dẫn dắt bởi sức tăng đến từ cả 4 thị trường. Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, tăng lần lượt 34,2% (tương đương tăng trưởng 43% theo Yên Nhật) và 31,1%.

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 16.341 tỷ đồng, tăng 17,2% chủ yếu do FPT đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023. Riêng trong tháng 5/2024, FPT đã thắng thầu thêm 6 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, đưa tổng số dự án đã thắng từ đầu năm đến nay lên 26 dự án.

Mới đây, FPT và JAL Information Technology (JIT) thuộc Tập đoàn Japan Airlines (JAL), đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tạo ra giá trị mới trong việc phát triển hệ thống CNTT cho lĩnh vực hàng không và phi hàng không tại thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, FPT Software cũng đã trở thành Nhà tích hợp hệ thống toàn cầu của Creatio – công ty cung cấp dịch vụ no-code (nền tảng lập trình không cần viết code) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trong báo cáo phân tích mới công bố hồi cuối tháng 6, SSI Research cho rằng, việc hợp tác cùng với NVIDIA và Creatio cũng như việc thành lập liên minh AseanConnect.One với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ "một điểm đến cho mọi nhu cầu" với chất lượng dịch vụ được nâng cao, giảm thời gian lắp đặt và bảo trì, đồng thời cung cấp khả năng truy cập liền mạch cho các nhà mạng/ các nhà cung cấp dịch vụ OTT (Over-the-top) trong toàn khu vực ASEAN. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng tất cả các dịch vụ viễn thông của FPT, đặc biệt là trung tâm dữ liệu, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo Gartner, chi tiêu CNTT nước ngoài được dự báo sẽ tăng 8% vào năm 2024 (so với 4% vào năm 2023), trong đó dịch vụ CNTT nước ngoài dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng chi tiêu 9,7% svck (so với 6% vào năm 2023) khi các doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu cầu lớn hơn về dịch vụ tư vấn CNTT do họ chậm thu hút nhân sự liên quan đến CNTT, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ mảng công nghệ của FPT trong dài hạn.