“Làm mưa làm gió” ở quê nhà, hãng xe điện Trung Quốc soán ngôi Tesla gặp khó khi vươn ra biển lớn, sếp công ty còn nói: Khách nhận xe xong giống như đến nhà hàng sang trọng nhưng gặp phải đĩa mẻ

Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đang gặp phải thách thức trong việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài, đặc biệt là châu Âu.

Các giám đốc điều hành tại BYD – công ty đã vượt qua Tesla vào cuối năm ngoái để trở thành nhà bán xe điện hàng đầu toàn cầu, cho biết các vấn đề bao gồm nhu cầu thị trường yếu, định giá quá cao, kiểm soát chất lượng và tranh cãi nội bộ về việc BYD nên tìm cách giành thị phần nhanh như thế nào. Họ cho biết công ty vẫn thiếu kinh nghiệm ở một số vấn đề nảy sinh, chẳng hạn như xử lý nấm mốc trong ô tô và việc hàng nghìn xe chất đống trong các nhà kho ở châu Âu.

BYD đã đưa ngành công nghiệp xe điện trở thành cơn bão với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, chủ yếu ở thị trường quê nhà – nơi công ty đã trở thành nhà sản xuất ô tô số 1 tính theo doanh số.

Các giám đốc điều hành cho biết công ty khó có thể đạt được mục tiêu nội bộ do ban lãnh đạo đề ra là bán được 400.000 xe bên ngoài Trung Quốc trong năm nay, so với 242.765 chiếc được bán ra vào năm ngoái. Lý do một phần là do tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện trên toàn cầu chậm lại cũng như các vấn đề của chính BYD.

Tại châu Âu, BYD đã bán được khoảng 16.000 xe vào năm 2023, thấp hơn mục tiêu đặt ra vào năm trước cho châu lục này, theo dữ liệu của Jato Dynamics. Đại diện của BYD nói báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ) là “không nhất quán với thực tế” nhưng công ty cũng không cung cấp thông tin chi tiết về khác biệt giữa những con số trên.

Dưới thời Chủ tịch Vương Truyền Phúc, BYD mới xuất khẩu xe điện được 2 năm và hy vọng sẽ nối bước các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc xây dựng thương hiệu toàn cầu.

BYD được Warren Buffett hậu thuẫn thu về khoảng 4 tỷ USD vào năm 2023, gần gấp đôi so với năm 2022. Vốn hóa thị trường của hãng đã giảm hơn 1/5 kể từ mùa hè năm ngoái do lo ngại về tốc độ tăng trưởng xe điện đang chậm lại nhưng vẫn ở mức trên 70 tỷ USD, cao hơn cả Ford Motor hay General Motors.

Rút kinh nghiệm từ những sự cố mà các hãng xe châu Á gặp phải trong quá trình mở rộng ra nước ngoài, BYD đã tránh được các vấn đề lớn liên quan đến chất lượng mà có thể ảnh hưởng đến một lượng lớn người tiêu dùng. Tuy nhiên, công ty vẫn không tránh khỏi những sự cố ảnh hưởng đến cả xe chở khách và xe thương mại.

Vào tháng 1, một chiếc xe buýt BYD ở London bốc cháy, khiến chính quyền Anh phải thu hồi gần 2.000 xe buýt. Các nhà chức trách cho rằng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí của xe có vấn đề, có thể dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài ra, còn có mối lo ngại nội bộ liên quan đến số lượng yêu cầu sửa chữa từ các mẫu xe du lịch xuất khẩu trước khi đến tay người tiêu dùng.

Giám đốc điều hành và những người xử lý ô tô cho biết, việc xử lý lỗi sau nhập khẩu là điều phổ biến, nhưng các mẫu xe BYD thường cần sửa chữa toàn diện hơn so với hầu hết các mẫu xe khác. Điều này phần nào phản ánh sự thiếu kinh nghiệm của công ty trong việc xử lý hậu cần đường dài.

Gần đây, xe BYD xuất khẩu sang Nhật Bản với bề mặt không hoàn hảo như bị móp méo, trầy xước và cần phải thay một số bộ phận để đáp ứng tiêu chuẩn địa phương. Trong khi ở châu Âu, một số xe đến từ Trung Quốc có chứa nấm mốc. Vấn đề không đơn thuần là nấm mốc –thường phát triển trong ô tô khi được vận chuyển quãng đường dài, mà là lo ngại rằng các phương tiện này không được xử lý chuyên nghiệp bằng quy trình ion hóa để loại bỏ hoàn toàn các tế bào nấm mốc.

Một số vấn đề về chất lượng của BYD đã được công khai, bao gồm các khiếu nại về bong tróc sơn và nhựa ở Thái Lan cũng như xe ở Israel bị cong vênh dưới sức nặng của giá nóc. Một giám đốc điều hành của BYD mô tả việc khách hàng nước ngoài đón nhận xe BYD giống như việc “đi đến một nhà hàng sang trọng nhưng phát hiện đĩa thức ăn bị sứt mẻ”.

Các nhà điều hành đã nêu ra những lo ngại nội bội rằng hệ thống sửa chữa đặc biệt cho xe nhập khẩu, có thể quản lý được đối với một số lượng nhỏ, nhưng sẽ không hiệu quả đối với quy mô kinh doanh lớn mà BYD hướng tới.

Những người trong công ty cho biết các mục tiêu bán hàng toàn cầu do ban lãnh đạo ở Trung Quốc đưa ra được chia nhỏ theo khu vực và truyền đạt đến các giám đốc kinh doanh tại nơi đó mà không xem xét tình hình của từng thị trường. Mục tiêu bán hàng của công ty đã dẫn đến mâu thuẫn tại một cuộc họp vào cuối năm ngoái. Một giám đốc điều hành của BYD ở Châu Âu đã đặt câu hỏi về tính khả thi của chúng và cho biết các mục tiêu của Châu Âu không thể đạt được do các vấn đề như nhu cầu yếu và các yêu cầu sửa lỗi.

Xe BYD có giá ở nước ngoài cao hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh về giá của công ty với các thương hiệu nổi tiếng hơn. Mẫu xuất khẩu hàng đầu của BYD là Atto 3 có giá hơn 41.000 USD (1 tỷ VND) tại Đức, chỉ thấp hơn 5% so với mẫu crossover nhỏ gọn ID.3 của Volkswagen. Ở Trung Quốc, xe có giá dưới 20.000 USD.

Các nhà phân tích và đại lý cho biết BYD đã triển khai mạng lưới đại lý, tung ra các mẫu xe mới và chương trình khuyến mãi để bắt kịp doanh số bán xe điện trước khi chúng sụt giảm ở các quốc gia, bao gồm cả Đức.

Trong khi đó, tính đến cuối năm ngoái, hơn 10.000 xe khách BYD đang nằm chờ trong các nhà kho ở châu Âu, nhân viên công ty cho biết. Giấy phép bán xe của công ty ở Liên minh châu Âu sẽ sớm hết hạn, đồng nghĩa với việc những xe nằm kho này có thể sắp hết hạn và không thể bán được tại đây.

