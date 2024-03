Mỹ công bố số liệu CPI ngay trước cuộc họp 1 tuần: Tăng cao nhất trong vòng 5 tháng, mọi quyết định cắt giảm lãi suất của FED sẽ hoãn đến hè?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 đạt mức tăng cao nhất trong 5 tháng. Con số này khiến tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức trên 3%. Chỉ còn khoảng một tuần nữa Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ có cuộc họp để xem xét thời điểm cắt giảm lãi suất.

Báo cáo của Bộ Lao động cho biết CPI tháng 2 đã tăng 0,4% so với tháng 1 đầu năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn nguyên nhân là do giá xăng và chi phí nhà ở tăng cao. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Các nhà kinh tế do The Wall Street Journal thăm dò đã dự báo mức tăng 0,4%.

CPI lõi, loại bỏ thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng tăng 0,4% trong tháng 2 và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023. CPI lõi được coi là chỉ báo hiệu quả về xu hướng giá cả trong tương lai.

CPI của Mỹ tính đến tháng 1/2024

Trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất, các quan chức cấp cao của FED muốn có bằng chứng thuyết phục cho thấy lạm phát đang chậm lại và về với mục tiêu 2%. Nhưng báo cáo CPI tháng 2 không đáp ứng được thông tin mà họ mong chờ.

Báo cáo CPI tháng 2 có thể khiến các quan chức FED trì hoãn mọi quyết định cho đến mùa hè. Nhưng hiện tại, Phố Wall đang để mắt đến mốc tháng 6, thời điểm có khả năng bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất.

Trong năm 2022 và 2023, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 23 năm để cố gắng kìm hãm nền kinh tế và hạ nhiệt lạm phát. Mặc dù lạm phát đã chậm lại đáng kể so với mức cao nhất trong 40 năm cách đây vài năm, nhưng giá cả vẫn tăng quá nhanh khiến FED chưa thể yên tâm.

Theo MarketWatch